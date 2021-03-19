Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Akova, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu ay 4,5 milyon doz geleceğini duyurduğu BioNTech aşısının Türkiye'de Faz-3 çalışmaları kapsamında 500 kişide uygulandığını söyledi. Akova, "Türkiye'deki gönüller Amerika ve Avrupa'da yürütülen bir çalışmanın parçasıydı. Bu çalışma ile ilgili sonuçlar bilimsel makale halinde yayımlandı ve aşının yüzde 94,5 civarında etkili olduğu gösterildi" dedi.
Bakan Fahrettin Koca, Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftinin başında olduğu Alman BioNTech firmasının Pfizer ortaklığında geliştirdiği Covid-19 aşısının bu ay Türkiye'ye geleceğini ve sırası gelenlere uygulanacağını açıkladı. Bakan Koca'nın 4,5 milyon doz geleceğini söylediği BioNTech aşısının Faz-3 çalışmaları, Türkiye'de Çin menşeili Sinovac aşısında olduğu gibi Hacettepe Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütüldü.
'YÜZDE 94,5 ETKLİ OLDUĞU GÖSTERİLDİ'
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Akova, BioNTech aşısının Faz-3 çalışması kapsamında Türkiye'de yaklaşık 500 kişilik grup üzerinde uygulandığını söyledi. Akova, "Türkiye'deki gönüller Amerika ve Avrupa'da yürütülen bir çalışmanın parçasıydı. Bu çalışma ile ilgili sonuçlar bilimsel makale halinde yayımlandı ve aşının yüzde 94,5 civarında etkili olduğu gösterildi. Ama Türkiye'deki 500 gönüllünün durumuna ait özel bir yayın yapılmadı. O genel havuzun içerisinde Türkiye'deki gönüllerde de benzer bir etkinlik olduğunu kabul ediyoruz dedi.