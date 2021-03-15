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    • 15.03.2021 07:30
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    Türkiye'nin gözü 'nda! ? İstanbul, Ankara ve İzmir'in renk kodu değişti mi?

    1 Mart itibarıyla kademe kademe normalleşmeye geçen Türkiye’nin beklediği gün geldi. Bugün yapılacak olan ’nın ardından koronavirüs tedbirleri ile ilgili yeni kararlar çıkabilir. Özellikle normalleşmenin ardından yaşanan yoğunluk ve vaka artışları hafta sonu yasağı yeniden gündeme gelecek mi? sorusunu beraberinde getirdi. tarafından hazırlanan koronavirüs risk haritasında değişim olup olmadığı da bugün açıklanacak.

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündemi koronavirüsle mücadele. İllerdeki vaka sayılarında artış var. Peki bu durum kısıtlamalara ilişkin yeni kararların alınmasına neden olur mu? Bu sorunun cevabı yeni haftanın ilk gününde belli olacak.

    RİSK DURUMUNA GÖRE KARAR VERİLECEK
    Başkan Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında kademeli normalleşme adımlarındaki son durum ele alınacak. Bazı illerde vaka sayılarında artış var. Mutasyonlu virüs vakalarında da benzer bir artış söz konusu. Her il özelinde değerlendirmeler yapılacak. Risk durumuna göre karar verilecek.

    AŞI ÇALIŞMALARI
    Aşı çalışmaları da kabine toplantısında masada olacak. Türkiye'deki aşılanma süreci değerlendirilecek. Aşı tedariki konusunda Çin ve Almanya'dan sipariş edilen aşıların son durumu ile yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

        ALARM ZİLLERİ 9 İL İÇİN ÇALIYOR
        Sağlık Bakanlığı kademeli normalleşme sürecinde 100 bin nüfusa denk gelen haftalık vaka sayılarını içeren yeni haritayı bugün yayınlayacak. 6-12 Mart arasındaki vaka sayılarının açıklanacağı haritada illerin risk durumları düşük, orta, yüksek ve çok yüksek şeklinde sınıflandırılacak.

        Türkiye'de 26 il vaka sayıları 100 binde 100'ün üzerinde olduğundan çok yüksek riskli kategoride yer alıyor. İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Mersin, Kilis ve Artvin ise geçtiğimiz hafta yüksek riskten çok yüksek riskli kategoriye geçmişti.

        Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklanacak haftalık haritada söz konusu 9 il yine çok yüksek riskli kategoride yer alırsa tehlike çanları çalmaya başlayacak.

            SON 24 SAATTE 13 BİNİ AŞKIN YENİ VAKA
            Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

            Buna göre, son 24 saatte 132 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 378 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 852 oldu.

            Son 24 saatte 15 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 701 bin 76'ya yükseldi.

            Test sayısı 35 milyon 126 bin 3'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 879 bin 390, vefat sayısı 29 bin 489, ağır hasta sayısı 1392 oldu.

            Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

            Uzmanların yaptığı değerlendirmeye göre, vaka sayısındaki artışın 20 binleri bulacağı, nisan ayının sonu ile mayıs ayının başında ise gerileme beklendiği yorumları yapılıyor.

                Gerilemedeki en önemli etkenler hava sıcaklıklarının artması, kapalı ortamlardan açık havaya geçilmesi ve mesafenin fazlalaşması olacak. Uzmanlar, yaz aylarının kısmen rahat geçeceğini, mutasyondaki gelişmeye bağlı olarak yeni kararların tartışılacağını belirtiyor.

                Aşı, yeterince yapılmadığı için henüz değerlendirmeye alınmıyor. Aşılama artarsa, etkisi ancak yaz aylarında görülecek.

                UYARILARA DEVAM
                Toplantılarda, kısıtlamaların kaldırılmasının maske ve mesafenin de kalktığı anlamına gelmediği, kurallara uyulmaması durumunda eski yasaklara yeniden dönülebileceğine dair hatırlatmaların sık sık yapılarak, kamuoyunun bu konudaki duyarlılığının arttırılması gerektiği ifade edildi.

                    İstanbul'daki artışın şubat ayının ikinci yarısından itibaren başladığı, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından hastalık şikâyetiyle test yaptıranlarda yüzde 50, hastalık görülme oranında ise yüzde 20 artış olduğu belirtiliyor.

                    Bilim Kurulu üyelerinden bazılarının, mutasyon nedeniyle hızlı bir bulaşmanın söz konusu olduğu, bunun aile içi bulaşları arttırdığı yorumu yaptıkları, mavi kodlu iller dışındaki illerde hafta sonu yasaklarına geri dönülmesi, kırmızı kodlu illerden de giriş-çıkışların sınırlandırılmasını istedikleri öğrenildi.
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                    Haberler Güncel Türkiye'nin gözü Kabine Toplantısı'nda! Hafta sonu yasağı geri mi geliyor? İstanbul, Ankara ve İzmir'in renk kodu değişti mi?