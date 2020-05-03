Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.05.2020 15:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.05.2020 15:51
    ABONE OL

    Sözcü gazetesi yazarı 'in foyası ortaya çıktı! İmar affını böyle eleştirmiş

    Sözcü gazetesi yazarı ’in villa skandalı gündeme bomba gibi düşmüştü. Özdil bir yandan ’da kaçak inşaat yaptığı villası için imar affına başvururken diğer yandan Sözcü Gazetesi’ndeki köşesinde imar affını eleştirmiş. Özdil, İmar affı için “Pay hattı” ifadesini kullanmış.

    Yılmaz Özdil'in foyası ortaya çıktı!

    Sözcü Gazetesi yazarı 'in Bitez sahilinde 2017 yılında denize sıfır konumda yapılmakta olan bir binayı AKTUR A.Ş.'den alıp "ticari alan" vasfı olmasına rağmen "ofis" yapıyormuş gibi hareket edip sonradan villaya dönüştürdüğü ortaya çıkmıştı.

    OFİS VİLLAYA DÖNÜŞTÜ
    Normalde arazinin "ticari alan" vasfı bulunduğu için konut yapılması mümkün değildi. Zaten Bodrum Belediyesi'ne 142,5 metrelik ofis yapımı için ruhsat tanzim etmişti. Mimari projeye göre tek katlı iki adet bitişik ofis yapılacaktı.

    Eşi üzerine kayıtlı 558 metrekarelik arazide yapılan villa sadece ofisten konuta çevrilmekle kalınmadı kaçak bölümler ilave edilerek ruhsatın yaklaşık iki katı kadar inşaat alanı elde edildi. Yani küçük ofis diye başlanan inşaat bitince muhteşem manzaralı devasa bir villaya dönüştü.

    Yılmaz Özdil, villasındaki kaçak bölümler için ise 2018 yılının sonunda imar affına başvurdu. Başvuru mal sahibi Hülya Özdil tarafından bizzat yapıldı.

    İMAR AFFINI ELEŞTİRMİŞ
    Yılmaz Özdil'in ise Sözcü Gazetesi'ndeki bir yazısında ise imar affını eleştirdiği hatta "Pay hattı" diye tabir ettiği anlaşıldı. Özdil'in Sözcü'deki yazısında, "Deprem ülkesinde "imar affı" olur mu birader? Fay hattı sorun değildir 'de. Pay hattı sorundur, pay hattı!" ifadesini kullandığı öğrenildi.

    31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere çıkarılan İmar Affı için 8 Haziran 2018'de başvurular başlamıştı. 15 Haziran 2019 tarihine kadar başvuruda bulunanların başvuruları kabul edilmişti. Edinilen bilgilere göre imar barışından 7 milyon 450 bin 578 bağımsız birim yararlandı. (Sabah)

    Haberler Güncel Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in foyası ortaya çıktı! İmar affını böyle eleştirmiş
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri