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    • 19.03.2021 09:24
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    Parti kapatmayı zorlaştıran referandumda "hayır" diyen timsah gözyaşı döküyor

    'nin kapatılması süreci, gündemin en sıcak maddelerinden bir tanesi olmuş durumda. lideri , konuya ilişkin "Biz siyasi partilerin kapatılması, siyasi partilerin sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız." açıklamasında bulundu. Peki bu noktaya nasıl gelindi? Kılıçdaroğlu neden timsah gözyaşları döküyor? CHP'nin parti kapatma konusundaki ikiyüzlülüğü ne? , konuya ilişkin dikkat çeken bir makale kaleme aldı.

    Kılıçdaroğlu timsah gözyaşı döküyor
    İşte 'ün köşe yazısı:

    Son yıllarda Çinlilerin o meşhur bedduasını sık sık hatırlar olduk: "Tuhaf zamanlardan yaşayasın." 'nın 'yi kapatma kararı da böyle tuhaf bir zamana işaret ediyor. Türkiye'de referandumla parti kapatmayı zorlaştıran kararı alırken, o karara karşı çıkan HDP geleneği şimdi kapatmayla karşı karşıya.

    Hem de demokrasi havarisi kesilerek şöyle diyebiliyorlar: "Partimize yönelik kapatma davası, ülke demokrasisine ve hukukuna ağır bir darbedir."
    Ne yazık ki kimse "Türkiye bu noktaya nasıl geldi?" sorusunu kendisine sormuyor. En başta da anamuhalefet partisi sormuyor. CHP Genel Başkanı , Türkiye'nin demokratikleşme süreçlerinin hep karşısında durdu, parti kapatmayı zorlaştıran referandumda da "hayır" dedi. Şimdi parti kapatma kararı için timsah gözyaşı döküyor:

    "Biz siyasi partilerin kapatılması, siyasi partilerin sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız."

    Gerçekten tuhaf değil, tuhaf ötesi bir durum... Dünyanın demokratik hiçbir ülkesinde, bir terör örgütünün siyasi ayağına bu kadar tolerans gösterilmez. Ve hiçbir siyasi parti, HDP kadar elde ettiği siyasi kazanımları, terör örgütünün hizmetine sunmaz. 7 Haziran 2015 seçimlerini hatırlayın, yüzde 13 oy alan HDP 81 milletvekili çıkarmışken, gitti o başarıyı PKK'nın açtığı "çukur"lara gömdü. O gün güzellemeler yapılan , beyaz kefenini giyip PKK vesayetine karşı çıkacağına, tam tersi tuttu iradesini, "Devrimci Halk Savaşı" başlatan 'a teslim etti.
    Sadece HDP değil, CHP ve de ilkesiz davranıyor. HDP'nin PKK'nın siyasi ayağı olduğunu bildikleri halde açık ve net tavır almıyor, hatta ittifak yapıyorlar.



    Üstelik 'in "HDP'yi PKK'nın yanına konumlandırıyorum" sözlerine rağmen...
    Bu durumu daha da tuhaf yapıyor

    Katalanların dokunulmazlıkları neden kaldırıldı?
    Ama işin en tuhaf yanı, bize Venedik Kriterlerini öneren AB ülkelerinin kapatma kararını kınamaları. O kriterler en başta, siyasi partilerin şiddetle ilişkisini yasaklıyor. Herri Batasuna örneği ortada... Dahası var, birkaç gün önce Avrupa Parlamentosu, bırakın şiddetle ilişkiyi, referandum yaptılar diye 3 Katalan milletvekilinin dokunulmazlıklarını kaldırdı.

    Bu konuda ne AB'nin siyasi aktörleri, ne CHP, ne de İYİ Parti yetkilileri tek söz etmedi.
    İşin gerçeği şu ki; Türkiye bu meseleyi 11 yıl önce halletmek istediği halde değişmeyen muhalefet ve şiddetle ilişkisini kesmeyen HDP yüzünden parti kapatma noktasına geldi. HDP gerçekten siyaset yapmak isteseydi, bugün çok daha etkili bir muhalefet partisi olur, yüzünü Ankara'ya dönen seçmenine de çok daha fazla hizmet ederdi.

    Ne yazık ki HDP'yi yönetenler, oy aldığı seçmeni ve demokrasiyi değil Kandil'i, Brüksel'i ve Washington'u seçti.

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