HDP'ye kapatma davasının detayları ortaya çıktı: İddianamenin çatısını Kobani oluşturdu

"DEMİRTAŞ ÖCALAN'IN PROJESİ"

İddianameden başlıklar şöyle:

HDP, terör örgütü PKK'yı açıkça desteklemekten öteye geçip onun bir organı gibi faaliyette bulundu. HDP ile PKK arasında fark yok.

HDP, PKK'nın talimatları doğrultusunda faaliyet yürüten, halka değil terör örgütüne hesap veren, siyasi görünümlü bir uzantısı.



HDP, PKK'nın partisidir. Pervin Buldan ve Selahattin Demirtaş terör örgütü elebaşı Öcalan'ın projesidir.

HDP, hiçbir milli meselede Türkiye ve milletinin yanında yer almamıştır. Devletin ve milletin karşısında kim varsa onların safında yer aldı.

HDP, siyasi partiden çok, örgüt tarafından yönlendirilen bir oluşumdur.