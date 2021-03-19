Bugün milyonlarca vatandaş cuma namazını eda etmek için camilere gidecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu haftaki Cuma hutbesi yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu haftanın hutbesinin konusu "Anne- baba rızası" olarak duyuruldu. Her hafta yayımlanan hutbeyi önceden okumak isteyen vatandaşlar bu bağlamda 19 Mart Cuma hutbesi hakkında araştırmalara başladı.
CUMA HUTBESİ 19 MART 2021
Diyanet ile 19 Mart Cuma Hutbesi konusu ve diğer tüm detaylar şöyle;
ANNE-BABA RIZASI,
RABBİMİZİN RIZASINA VESİLEDİR
Aziz Müminler!
İnsanın bu dünyaya gelmesine vesile olan anne-babası, onun büyüyüp yetişmesi ve ilk eğitimini alarak şahsiyet kazanması için yıllarca emek verir. Bu yüzden yüce dinimiz, insana anne-babasıyla iyi geçinmeyi, onların hatırını saymayı ve haklarını korumayı emreder. Zorluklar karşısında maddi ve manevi anlamda anne-babaya destek olmanın, bilhassa yaşlandıklarında muhabbet ve merhamet göstererek ihtiyaçlarını karşılamanın vefa borcu olduğunu anlatır.
Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: "Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anne-babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara "öf!" bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle. Merhamet göstererek tevazu kanadını indir ve de ki: 'Rabbim! Onlar beni küçükken nasıl koruyup büyüttülerse, sen de öylece onlara merhamet göster.'"[1]