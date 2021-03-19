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    • 19.03.2021 09:16
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    Cuma hutbesi 19 Mart 2021! Bu hafta hutbesinin konusu nedir?

    İslam alemi için son derece önemli olan cuma namazlarında hutbe okunmaktadır. Cuma namazı öncesinde camilerde okunacak olan hutbe tarafından duyuruldu. Camiye gidecek olan vatandaşlar "Bu hafta hutbesinin konusu nedir?" sorusuna yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi üzerinden Cuma hutbesini yayımladı. Hutbenin konusu ise 'Anne – baba rızası' olarak açıklandı. İşte !

    takvim.com.tr
    Cuma hutbesi 19 Mart 2021!

    Bugün milyonlarca vatandaş cuma namazını eda etmek için camilere gidecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu haftaki Cuma hutbesi yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu haftanın hutbesinin konusu "Anne- baba rızası" olarak duyuruldu. Her hafta yayımlanan hutbeyi önceden okumak isteyen vatandaşlar bu bağlamda 19 Mart Cuma hutbesi hakkında araştırmalara başladı.

    CUMA HUTBESİ 19 MART 2021

    Diyanet ile 19 Mart Cuma Hutbesi konusu ve diğer tüm detaylar şöyle;

    ANNE-BABA RIZASI,

    RABBİMİZİN RIZASINA VESİLEDİR

    Aziz Müminler!

    İnsanın bu dünyaya gelmesine vesile olan anne-babası, onun büyüyüp yetişmesi ve ilk eğitimini alarak şahsiyet kazanması için yıllarca emek verir. Bu yüzden yüce dinimiz, insana anne-babasıyla iyi geçinmeyi, onların hatırını saymayı ve haklarını korumayı emreder. Zorluklar karşısında maddi ve manevi anlamda anne-babaya destek olmanın, bilhassa yaşlandıklarında muhabbet ve merhamet göstererek ihtiyaçlarını karşılamanın vefa borcu olduğunu anlatır.



    Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: "Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anne-babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara "öf!" bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle. Merhamet göstererek tevazu kanadını indir ve de ki: 'Rabbim! Onlar beni küçükken nasıl koruyup büyüttülerse, sen de öylece onlara merhamet göster.'"[1]



        Kıymetli Müslümanlar!

        Bizleri yoktan var eden Rabbimiz, mümin bir kul olarak sorumluluk üstlenecek yaşa gelene kadar bizi en yakınlarımıza emanet etmiştir. Anne-babamız, sabır ve fedakârlıkla, sevgi ve şefkatle, kimi zaman gözyaşı ve duayla, kimi zaman da göz nuru ve alın teriyle bizleri bu günlere taşımıştır. Bu yüzden, bir adam Peygamberimize gelerek, "Amellerin en üstünü hangisidir?" diye sorunca Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle cevap vermiştir: "Vaktinde kılınan namaz ve anne-babaya iyilik etmektir. Sonra da Allah yolunda cihat etmek gelir."[2]



        Değerli Kardeşlerim!

        İyilik ve ihsanımızı, bir çift tatlı sözümüzü ve güler yüzümüzü, saygı ve hoşgörümüzü anne-babamızdan esirgemeyelim. Onların gönlünü yapma ve hayır dualarını alma gayretinde olalım. Bu duaları, dünyada nimetimiz, ahirette ise kurtuluş vesilemiz olarak görelim. Resûl-i Ekrem (s.a.s)'in şu uyarısını asla unutmayalım: "Rabbin hoşnutluğu, anne-babanın hoşnutluğundadır. Rabbin öfkesi de anne-babanın öfkesindedir."[3]

        [1] İsrâ, 17/23-24.

        [2] Buhârî, Tevhîd, 48.

        [3] Tirmizî, Birr, 3.

        Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
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