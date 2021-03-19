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    • 19.03.2021 09:18
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    kapatıldı mı son dakika gelişmesi! HPD kapatma davası son durum nedir?

    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 'nin kapatılması istemiyle iddianame düzenleyerek Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi. Bu gelişmenin ardından gündemde merak edilen konuların başında gelmeye başladı. Peki ? gelişmeleri siyasetin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 7 Ocak'ta kabul edilen iddianame Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Bürosu tarafından 2 Mart'ta istenmişti.

    takvim.com.tr
    HDP kapatıldı mı son dakika gelişmesi! HPD kapatma davası son durum nedir?

    HDP kapatma davası son durum nedir? Siyaset gündeminin ilk sırasında yer alan HDP kapatıldı mı sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. HDP hakkında hazırlanan iddianamenin Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesinin ardından gözler HDP son dakika gelişmelerine çevrildi. Peki HDP kapatıldı mı? Soruşturma sonrasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı.

    HDP KAPATILDI MI?

    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle iddianame düzenleyerek Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi.

    609 sayfalık iddianamenin çatısını 37 kişinin hayatını kaybettiği 6-8 Ekim 2014 olaylarıyla ilgili Kobani iddianamesi, HDP'li yöneticiler ve milletvekilleriyle ilgili soruşturma dosyaları ve parti binalarında ele geçirilen PKK'ya ilişkin materyaller oluşturdu.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz koordinesinde Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 108 şüpheli hakkında hazırlanan 3 bin 500 sayfalık Kobani iddianamesinde HDP'li isimler ve parti yönetimi hakkında şok bilgiler yer almıştı.

    Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 7 Ocak'ta kabul edilen iddianame Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Bürosu tarafından 2 Mart'ta istenmişti. Soruşturma sonrasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı.

        HDP'nin, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiği belirtildiği iddianamede, HDP'nin temelli kapatılmasının hukuksal zorunluluk olduğu kaydedildi. İddianamede yer alan 20 ek klasörde, soruşturma ve kovuşturma bilgileri, İmralı Günlükleri kitabının çıktısı, HDP'nin Diyarbakır'da görev almış üyelerine ilişkin yargı organlarına intikal eden soruşturma-kovuşturma dosyaları ve partiyle ilgili basına yansıyan haberlere yer verildi.

        HDP'li milletvekili Hüda Kaya ile milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Gara Operasyonu sonrası attıkları mesajlar ve milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in Gara'da bulunduğuna dair beyanlar da iddianameye delil niteliğinde girdi.

        HDP'nin daha önce kapatılan partiler gibi tamamen PKK'nın güdümünde ve örgütün legal görünümlü bir yan kuruluşu olduğu belirtilen iddianamede, partinin kongreleri ile tüm gösteri ve toplantılarının, yasalara göre kurulmuş bir siyasi parti kongreleri gibi değil, terör örgütünün propagandasının yapıldığı, ölen teröristlere saygı duruşlarında bulunulduğu ve adeta 'PKK kongreleri' şeklinde HDP kongresinin yapıldığı belirtildi. Bunun son örneğinin 23 Şubat'ta Ankara'da yapılan 4. Olağan Kongre'de yaşandığı vurgulandı.
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