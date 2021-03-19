HDP kapatıldı mı son dakika gelişmesi! HPD kapatma davası son durum nedir?

HDP'nin, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiği belirtildiği iddianamede, HDP'nin temelli kapatılmasının hukuksal zorunluluk olduğu kaydedildi. İddianamede yer alan 20 ek klasörde, soruşturma ve kovuşturma bilgileri, İmralı Günlükleri kitabının çıktısı, HDP'nin Diyarbakır'da görev almış üyelerine ilişkin yargı organlarına intikal eden soruşturma-kovuşturma dosyaları ve partiyle ilgili basına yansıyan haberlere yer verildi.

HDP'li milletvekili Hüda Kaya ile milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Gara Operasyonu sonrası attıkları mesajlar ve milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in Gara'da bulunduğuna dair beyanlar da iddianameye delil niteliğinde girdi.

HDP'nin daha önce kapatılan partiler gibi tamamen PKK'nın güdümünde ve örgütün legal görünümlü bir yan kuruluşu olduğu belirtilen iddianamede, partinin kongreleri ile tüm gösteri ve toplantılarının, yasalara göre kurulmuş bir siyasi parti kongreleri gibi değil, terör örgütünün propagandasının yapıldığı, ölen teröristlere saygı duruşlarında bulunulduğu ve adeta 'PKK kongreleri' şeklinde HDP kongresinin yapıldığı belirtildi. Bunun son örneğinin 23 Şubat'ta Ankara'da yapılan 4. Olağan Kongre'de yaşandığı vurgulandı.