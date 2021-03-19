Korona risk haritası nasıl oldu? İstanbul Ankara İzmir Bursa Antalya renkler değişti mi? Düşük, orta, yüksek riskli iller...

Düşük, orta, yüksek riskli iller hangileri? Korona risk haritası nasıl oldu? İstanbul Ankara İzmir Bursa Antalya renkler değişti mi sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Koronavirüs vaka sayısına göre illerdeki harita değişiklik gösteriyor. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde önlemler daha sık olurken, düşük ve orta riskli illerde ise yasaklar daha çok gevşetilmiş durumda.
KORONA RİSK HARİTASI NASIL OLDU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en son 6-12 Mart 2021 güncel koronavirüs risk haritası verilerini yayınladı. İllerin renk kodu haritası ise 20-28 Şubat haftasına ait. İki haftada bir güncellenecek olan illerin renk kodu haritası henüz güncellenmedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün yapılan Kabine Toplantısı sonrasında: "Tedbirlere uymamamız halinde yeniden kısıtlamaların, yasakların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu hatırlatmak istiyorum. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla, ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek süreci yakından takip edeceğiz. Milletimizin yeni normalleşmenin heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum. Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık." açıklamasında bulundu.
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın ise, geçtiğimiz günlerde hemen bir renk değişimi olmayacağını belirterek, "Haftalık vaka sayıları dışında, birden fazla gösterge ile süreç takip ediliyor. Vaka sayılarında da ortalamalar dikkate alınıyor. Renk değişimi buna göre olacak" dedi. Yetkililer de vaka sayılarının yanı sıra, hastane yatış oranları, yatak sayısı gibi birçok etkenin illerin renginin belirlenmesinde kullanıldığını belirtiyor.