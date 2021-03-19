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    • 19.03.2021 11:56
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    nasıl oldu? İstanbul Ankara İzmir Bursa Antalya renkler değişti mi? Düşük, orta, ...

    nasıl oldu? Vaka sayılarında artış yaşanmasıyla birlikte haritadaki renklerin değişip değişmediği de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 1 Mart'ta düzenlenen kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan 2 haftada bir yeni haritanın açıklanacağını duyurmuştu. Peki, İstanbul Ankara İzmir Bursa Antalya renkler değişti mi? Düşük, orta, hangileri?

    takvim.com.tr
    Korona risk haritası nasıl oldu? İstanbul Ankara İzmir Bursa Antalya renkler değişti mi? Düşük, orta, yüksek riskli iller...

    Düşük, orta, yüksek riskli iller hangileri? Korona risk haritası nasıl oldu? İstanbul Ankara İzmir Bursa Antalya renkler değişti mi sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Koronavirüs vaka sayısına göre illerdeki harita değişiklik gösteriyor. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde önlemler daha sık olurken, düşük ve orta riskli illerde ise yasaklar daha çok gevşetilmiş durumda.

    KORONA RİSK HARİTASI NASIL OLDU?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en son 6-12 Mart 2021 güncel koronavirüs risk haritası verilerini yayınladı. İllerin renk kodu haritası ise 20-28 Şubat haftasına ait. İki haftada bir güncellenecek olan illerin renk kodu haritası henüz güncellenmedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün yapılan Kabine Toplantısı sonrasında: "Tedbirlere uymamamız halinde yeniden kısıtlamaların, yasakların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu hatırlatmak istiyorum. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla, ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek süreci yakından takip edeceğiz. Milletimizin yeni normalleşmenin heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum. Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık." açıklamasında bulundu.

    Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın ise, geçtiğimiz günlerde hemen bir renk değişimi olmayacağını belirterek, "Haftalık vaka sayıları dışında, birden fazla gösterge ile süreç takip ediliyor. Vaka sayılarında da ortalamalar dikkate alınıyor. Renk değişimi buna göre olacak" dedi. Yetkililer de vaka sayılarının yanı sıra, hastane yatış oranları, yatak sayısı gibi birçok etkenin illerin renginin belirlenmesinde kullanıldığını belirtiyor.

        6-12 MART VERİLERİ

        Sağlık Bakanlığının açıkladığı 6-12 Mart'ı kapsayan verilere göre, 57 ilde, 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı arttı, 24 ilde azaldı.

        Buna göre, İstanbul'da her 100 bin kişideki vaka sayısı 111,57'den 178,25'e, İzmir'de 66,47'den 78,57'ye, Ankara'da 54,83'ten 68,53'e yükseldi.

        Her 100 bin kişideki vaka sayısı 348,36'dan 458,53'e yükselen Samsun, bir önceki hafta olduğu gibi yine ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu.

        Samsun'un ardından en fazla vaka Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü. 100 binde vaka sayıları Sinop'ta 314,15'ten 345,56'ya, Giresun'da 282,14'ten 296,84'e, Balıkesir'de 172,46'dan 257,60'a, Kilis'te 163,17'den 255,62'ye yükseldi.

        VAKALARIN ARTTIĞI VE AZALDIĞI İLLER

        100 binde görülen Kovid-19 vaka sayılarına göre bir önceki haftaya kıyasla 58 ilde artış yaşandı, 23 ilde sayı azaldı.

        Artış yaşanan iller şöyle sıralandı:

        Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak.

            Vaka sayıları bir önceki haftaya göre, Afyon, Ağrı, Amasya, Artvin, Bartın, Bitlis, Bolu, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hatay, Kars, Kütahya, Manisa, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon'da ise azaldı.

            100 binde en fazla vaka sayısının görüldüğü Samsun, bir önceki haftayla kıyaslandığında da en fazla vaka artışının yaşandığı il oldu. Bu ilde 100 binde görülen vaka sayısı bir haftada 110,17 oranında arttı.

            Yine bir önceki haftaya kıyasla Samsun'dan sonra en fazla artışın yaşandığı iller Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova oldu.

            Sakarya, Ordu, Rize, Burdur ve Bitlis, bir hafta içinde 100 binde görülen vaka sayısı en fazla azalan iller olarak sıralandı.
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            Haberler Güncel Korona risk haritası nasıl oldu? İstanbul Ankara İzmir Bursa Antalya renkler değişti mi? Düşük, orta, yüksek riskli iller...