Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ ilçesi Kavaklı ilkokul ve ortaokul öğrencileri için okula gidiş-geliş saatlerinde verilen otobüs hattını iptal etti.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı EGO Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı tarafından 18 Kasım 2020 tarihinde Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yazı gönderildi.



Söz konusu yazıda; "Kavaklı ilkokul ve ortaokulu öğrencileri okula gidiş-geliş saatlerinde verilen 316 Kavaklı Mahallesi-Hüseyin Gazi hattımızın yolcu potansiyelinin düşük olması ve kurum imkanlarının kısıtlı olmasından dolayı şuan için verilmesi mümkün olmayıp ilerleyen zamanlarda tekrar değerlendirilecektir" denildi.







ÜNAL: "ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNE ULAŞIM ENGELİ ÇIKARDI"

Sabah'ın haberine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili ve Keçiören Meclis Üyesi avukat Fatih Ünal, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilerin eğitimine ulaşım engeli çıkardığını söyledi.



Fatih Ünal, "Bölgedeki 5 mahalleden Altındağ Kavaklı İlk ve Ortaokuluna gelen öğrenciler daha önce EGO'nun 316 numaralı Otobüsü ile ulaşımlarını sağlarken, belediyenin bu hattı sebepsiz yere iptal etmesi sonucu mağdur durumdalar. Köy okullarının açılmış olmasına rağmen ulaşım probleminden kaynaklı okullarına gidemeyen Ankaralı öğrencilere mazeret değil çözüm üretmelisiniz Sayın Mansur Yavaş..." dedi.









YAVAŞ: "BİR KİŞİ İÇİN BİLE OLSA ULAŞIMIN DEVAM ETMESİ GEREKİR"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimlerinden önce ulaşımın bir hak olduğunu belirterek, "Ulaşım insan hakkıdır. Aynen su gibidir, aynen hava gibidir. Japonya'da hiç kimsenin gitmediği yerde olan bir öğrenci için tren seferleri yapılmıştır. Bu kızcağız okuldan mezun oluncaya kadar sadece bu öğrenci için tren çalışmış. Bunu bir hak olarak görüyorum. Okul bittikten sonra o hattı iptal etmişler. Bir öğrenci için tren gitmiş ve gelmiş. Çağdaş ülkelerdeki gibi ulaşım olmalıdır. Siz kar ve zarar amaçlı bakamazsınız. Belediye kamu hizmeti yapan bir kurum. Bir kişi için bile olsa ulaşımın devam etmesi gerekir. Biz ulaşıma böyle bakıyorum" dedi.