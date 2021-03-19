TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Şüpheli hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu yönünden Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce kovuşturma izni istendiği ve izin verildiği kaydedildi. 23 Şubat tarihinde tutuklanan şüphelinin paylaşımın içeriğine göre "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçlarından 2 yıl 4 aydan 7 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame, gönderildiği asliye ceza mahkemesince kabul edildi. Mahkeme tensiple birlikte şüpheli Mert Yaşar'ın "delillerin toplanmış olması, delillere etki edemeyeceği, kaçacak ya da saklanacağı şüphesini doğuracak eylemde bulunmadığı, tutukluluğun devamının ölçülü olmayacağı" gerekçesiyle tahliyesine de karar verdi. Dava, önümüzdeki günlerde asliye ceza mahkemesinde görülecek.