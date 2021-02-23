Son dakika haberleri... AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle dün gece gözaltına alınan Mert Yaşar Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Polis eşliğinde getirilen şüpheli Mert Yaşar ifadesi alınmak üzere savcılığa çıkarıldı. Savcılık'ta ifade veren Mert Yaşar, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Mert Yaşar, "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan tutuklandı.
ÖZLEM ZENGİN'DEN FLAŞ AÇIKLAMA
Özlem Zengin, "AK Parti Grup Başkanvekili olarak, bir kadın olarak çok sistematik saldırıya uğruyorum. Bu, yaklaşık iki aydır devam ediyor." dedi.
Zengin, "Böyle bir olay karşısında bütün kadınların birleşmesi lazım." açıklamasında bulundu.
AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, "Sosyal medya üzerine daha çok düşünmeli ve belki de biraz daha çalışmalıyız. Mevzuat açısından da çalışmamız lazım. Bunu görüyorum. Şu haliyle herkes her şeyi söylüyor ve yaptırım neredeyse yok gibi." şeklinde konuştu.
BAŞSAVCILIK DA SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal paylaşım sitesinde AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e ilişkin sözleri nedeniyle Mert Yaşar isimli kullanıcı hakkında resen soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bir sosyal paylaşım sitesinde Mert Yaşar isimli kullanıcı tarafından Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik sarf edilen sözler nedeniyle resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.