ÖZLEM ZENGİN'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Özlem Zengin, "AK Parti Grup Başkanvekili olarak, bir kadın olarak çok sistematik saldırıya uğruyorum. Bu, yaklaşık iki aydır devam ediyor." dedi.



Zengin, "Böyle bir olay karşısında bütün kadınların birleşmesi lazım." açıklamasında bulundu.



AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, "Sosyal medya üzerine daha çok düşünmeli ve belki de biraz daha çalışmalıyız. Mevzuat açısından da çalışmamız lazım. Bunu görüyorum. Şu haliyle herkes her şeyi söylüyor ve yaptırım neredeyse yok gibi." şeklinde konuştu.