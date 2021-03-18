"İKİNCİ VİRÜSTE BELEDİYELERİMİZ OLDU"

150- 200 kişi olarak mağdur olduklarını belirten işletmeci Fatma Çalış ise, "Pandemi döneminde işçi çıkarılmazken bizler 150 - 200 kişi olarak mağduruz. Pandemi döneminde virüs bizi yıktı. İkinci virüste belediyelerimiz oldu" dedi.



Aydın Çalış ise "Ben mahkemeyi kazanmama rağmen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi 'Zorla da olsa işletmeni yıkacağız' diyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi'nin bir sahil kordan projesi var. 100 metre ilerimizde bulunan kafeler için hiçbir yaptırım yok. Neden sadece bizim işletmelerimizi yıkıyorlar merak ediyorum. Şu an dükkanlarımızın kapısında mühür var. Çalışamadığım için evime ekmek götüremiyorum. Bu bir siyasi zulüm ise bizde onları Allah'a havale ediyoruz. Pandemiden yeni çıkmamıza rağmen müşterilerimize hizmet veremiyoruz. Aynı zamanda Büyükçekmece Belediyesi, 'Sizin ruhsatlarınızı iptal ederim, yine de sizi çalıştırmam' diyor" şeklinde konuştu.