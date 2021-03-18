"Yüksek Temsilci Josep Borrell en başından beri bu çok özel ortakla AB'nin çok önemli ikili ilişkilerinin düzelmesi için çalışıyor. Türkiye sadece büyük bir ülke, bölgesel bir güç değil. Türkiye aynı zamanda aday ülke olmasının yanı sıra AB için kilit öneme sahip bir ülke. Bu nedenle Yüksek Temsilci'nin niyeti bu ilişkiyi rayına oturtmak. Bu, birçok konuyu kapsıyor. İkili ilişkiler, Türkiye'nin bölgesel tavrı, mülteciler, göçmenler bunlar arasında. Şu anda bir pozitif gündemimiz var. Bunu ele alacağız. Hala bilinmezler ve Türk tarafından kabul edemeyeceğimiz şeyler var. Bunları konuşacağız ama Yüksek Temsilcinin vermek istediği yönde bir değişiklik yok. Bu da ilişkileri rayına oturtmak ve sorunların çözümü için konuşmak."

AB yetkilileri, Borrell'in kapsamlı raporunda sadece Doğu Akdeniz'in değerlendirilmediğini, demokrasiden insan haklarına kadar birçok konu bulunduğunu belirterek, "Devlet ve hükümet başkanlarının görüşmelerinde tüm farklı ihtimaller masada olacak." ifadesini kullandı.

AB içinde Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Fransa, Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki enerji arama çalışmaları nedeniyle kısıtlayıcı tedbir talep ediyordu ancak bu talep Almanya, İspanya ve İtalya başta olmak üzere AB ülkeleri tarafından kabul görmedi.

AB yönetimi, bir yandan da Doğu Akdeniz konulu uluslararası konferans düzenlenmesi üzerinde çalışmalar yürütüyor ve konferansın düzenlenmesi için bir süredir olası katılımcıların kimler olabileceğine yönelik nabız yokluyor.