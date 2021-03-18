Yasaklar ne zaman bitecek? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. 1 Mart Kabine Toplantısı'nda Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan koronavirüs risk haritasına göre iller vaka oranlarına göre dört gruba ayrıldı ve yasaklarda da buna göre esnetilme yapıldı. Peki sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı, kısıtlamalar bitecek mi? Konuya dair son dakika gelişmeler neler? Açıklama yapıldı mı? İşte ayrıntılar…
YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?
Türkiye'de 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor.
Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER
Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.
YÜKSEK RİSKLİ İLLER
İstanbul, İzmir, Antalya, Ardahan, Artvin, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Bilecik, Bolu, Düzce, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Niğde, Yalova, Zonguldak.