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    • 18.03.2021 13:54
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    Tüm illerden milyonlarca kişi ? Sorusunun yanıtı merak ediliyor ve gündemde sıkça araştırılıyor. 1 Mart’ta yapılan Kabine Toplantısı sonrasında kontrollü normalleşme uygulanmaya başlandı ve iller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 gruba ayrıldı. Bu noktada illerdeki koronavirüs salgınının seyrine göre yasaklarda esneklik yapıldı. Peki ? Konuyla ilgili son dkaika gelişmeler neler? Koronavirüs mücadelesinde 81 ilde uzun zamandır uygulanan sona erecek mi?

    takvim.com.tr
    Yasaklar ne zaman bitecek?

    Yasaklar ne zaman bitecek? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. 1 Mart Kabine Toplantısı'nda Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan koronavirüs risk haritasına göre iller vaka oranlarına göre dört gruba ayrıldı ve yasaklarda da buna göre esnetilme yapıldı. Peki sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı, kısıtlamalar bitecek mi? Konuya dair son dakika gelişmeler neler? Açıklama yapıldı mı? İşte ayrıntılar…

    YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?

    Türkiye'de 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor.

    Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

    ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

    Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

    YÜKSEK RİSKLİ İLLER

    İstanbul, İzmir, Antalya, Ardahan, Artvin, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Bilecik, Bolu, Düzce, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Niğde, Yalova, Zonguldak.

        ORTA RİSKLİ İLLER

        Afyonkarahisar, Adana, Ankara, Aydın, Bayburt, Bartın, Bursa, Denizli, Manisa, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Erzurum, Kars.

        DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

        Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Van, Uşak, Şanlıurfa, Şırnak, Siirt, Mardin, Muş, Iğdır, Hakkari, Diyarbakır.

        20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

        Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklar ve gençler ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

        Cumhurbaşkanı, ''Vaka, ağır hasta ve vefat sayılarını belli bir rakamın altına düşürmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz Kabine toplantımızda şehirlerimizi vaka, hastane kapasitesi ve aşılama gibi kriterlere göre sınıflandırmıştık. Yeni normalleşme tedbirlerini sizlerle paylaşırken şehirlerimizin tedbirlere uyma derecelerine göre hangi sınıfta yer alacaklarına kendilerinin karar vereceklerini söylemiştik. Son iki haftadaki gelişmelerin üzerinde etraflıca durduk. Kısmi vaka yükselişlerine rağmen bu artışın hastaneye yatış, entübe sayılarına sınırlı bir şekilde yansımasını sevindirici bir gelişme olarak görüyoruz. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yöneterek süreci yakından takip edeceğiz. Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. Bundan sonra çok daha bilinçli ve dikkatli davranarak bu meselenin üstesinden geleceğiz. Tedbirlere uymazsak kısıtlamalar geri gelir.'' ifadelerini kullanarak önceki Kabine Toplantısından çıkan kararları bir süre daha aynı şekilde devam edeceğini belirtti.
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        Haberler Güncel Yasaklar ne zaman bitecek? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?