20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ



Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklar ve gençler ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Cumhurbaşkanı, ''Vaka, ağır hasta ve vefat sayılarını belli bir rakamın altına düşürmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz Kabine toplantımızda şehirlerimizi vaka, hastane kapasitesi ve aşılama gibi kriterlere göre sınıflandırmıştık. Yeni normalleşme tedbirlerini sizlerle paylaşırken şehirlerimizin tedbirlere uyma derecelerine göre hangi sınıfta yer alacaklarına kendilerinin karar vereceklerini söylemiştik. Son iki haftadaki gelişmelerin üzerinde etraflıca durduk. Kısmi vaka yükselişlerine rağmen bu artışın hastaneye yatış, entübe sayılarına sınırlı bir şekilde yansımasını sevindirici bir gelişme olarak görüyoruz. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yöneterek süreci yakından takip edeceğiz. Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. Bundan sonra çok daha bilinçli ve dikkatli davranarak bu meselenin üstesinden geleceğiz. Tedbirlere uymazsak kısıtlamalar geri gelir.'' ifadelerini kullanarak önceki Kabine Toplantısından çıkan kararları bir süre daha aynı şekilde devam edeceğini belirtti.

