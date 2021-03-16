Türkyolu ile Şimşek arasındaki krizi kısa süre önce gündeme taşıyan isim eski Zaman gazetesi çalışanı firari Ahmet Dönmez oldu.

Dönmez, 10 Mart'taki yazısında, 45 yıldır yanında yer aldığı Gülen'in yeğeniyle de evli olan Türkyolu'nun, uzun yıllardır Gülen'in konuşma içeriklerinin yayımlandığı "herkul.org" sitesinin yöneticiliğini yapan Şimşek'i, 30 milyon doları aşan mal varlığından şikayetçi olunan ve örgüt içinden yazılan mektuptan sorumlu tuttuğu, bu nedenle Şimşek'i yumruklayarak darbettiği iddiasını paylaştı.

Yazıda, Gülen'in konunun araştırılması için 3 kişilik bir heyet oluşturduğu fakat heyette bulunan ve Türkyolu'nun mal varlığını elde etmesinde ona "birçok kapıyı açan" FETÖ'nün önemli isimlerinden Mustafa Özcan'ın etkisiyle heyetin Türkyolu'nu akladığı, ardından Türkyolu'nun Şimşek'i "münafıklık" yapmakla suçlayarak kamptan kovduğu yönünde detaylara yer verildi.