ÖRGÜTE İLK DEFA AÇIK ELEŞTİRİ
FETÖ'nün Pensilvanya'daki çiftliğinde onlarca kişinin şahit olduğu belirtilen olayla ilgili örgütte sevilen ve saygı duyulan Şimşek'in Türkyolu tarafından darbedilmesine önce inanmayan tabandan, Şimşek'in hadiseyi doğrulan 3 sayfalık açıklamasından sonra sesler yükselmeye başladı.
1997-2008 arasında FETÖ'nün Gazeteciler ve Yazarlar Birliği isimli kuruluşunun yöneticiliğini üstlenen ve en son "İsrail imamlığına" atandığı öğrenilen Harun Tokak, Şimşek'in kavgayı doğrulayan açıklamasını Twitter adresinden paylaşırken, "Susmak sadece soruları çoğaltıyor. Muhataplar cevap hakkını niye kullanmazlar anlamıyorum." ifadelerine yer verdi.
Yaklaşık 1000 civarında örgüt üyesinin kalp emojisiyle beğendiği ve 600'den fazla kişinin geri paylaşımda bulunduğu Tokak'ın açıklamasının altında, muhatapların suskunluğunu bozması, Türkyolu hakkında şikayet mektubu yazan 10 kişinin mektuplarına sahip çıkması gerektiğine dair yorumlar yapıldı.
Yorumlarda, örgüt elebaşı Gülen'in, "bütün yanlışlarına ve yolsuzluklarına rağmen" Türkyolu'nu yıllardır yanında tutması tenkit edildi; örgütün, öğretmenler gibi alt kademelerindeki üyelerinin, en ufak bir itiraz üzerine dünyanın en ücra köşesine sürgün gibi tayin edilmesi ve belirli kişilerin kayırılması gibi haksızlıklara dikkat çekildi.
FETÖ ÜYELERİNDEN "SUSMA" PAYLAŞIMI
FETÖ ile iltisaklı akademisyen İsmail Sezgin de olay ile ilgili Twitter adresinde "Susma" başlığıyla etiket açtı. Örgüt içinde şeffaflığın olmasını talep eden birçok örgüt üyesi açılan etikete paylaşımlarıyla destek verdi.
Paylaşımına, "Haksızlık karşısında asla #SUSMA" ifadesini kullanan Sezgin, Osman Şimşek ile ilgili yayımladığı bir Youtube videosunda da örgüt adına özeleştiri yaparak cemaatin başkalarından beklediği hak arayışını kendi içinde başarıp başaramayacağı konusunun önemine değindi.
Sezgin, "Bu mektup hadisesi Fetullah Gülen'e kendi cemaatinden bilgi edinme konusunda da çeşitli bilgilerin önünün efektif bir şekilde kesildiği, dahası cemaate yönetim açısından ciddi bir zaafa, belki ihanete, hıyanete delalet edebilen bir meseledir diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.
Daha önce Türkiye'de 4 ayrı şehirdeki 39 gayrimenkulü bulunduğuna dair ayrıca resmi işi olmadığı halde ABD'de yaşadığı lüks hayat, FETÖ çiftliği civarında sahip olduğu evler ve ticari yatırımları nasıl edindiği konusundaki soruları cevapsız bırakan Türkyolu'nun, hakkında bizzat örgütün ülke imamlarından oluşan 10 kişilik bir grubun dillendirdiği "30 milyon dolarlık servet" soruları karşısında bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu.
ABD'nin Pensilvanya ve Florida eyaletlerinde ailesi üzerine kayıtlı 7 konut bulunan Türkyolu'nun, "himmet" paralarından kişisel servet edindiği, bu durumun örgüt içinde rahatsızlık yarattığı daha önce de gündeme gelmişti.
Gülen'in kendisini öldürmeye çalıştığını iddia ederek 2000'li yılların başında örgütle bağını kesen ve televizyon programlarında birçok defa örgütün yasa dışı faaliyetlerini dile getiren gazeteci Nurettin Veren de Türkyolu için, "12 yaşından beri Gülen'in yanından ayrılmaz. En mahrem şeylerine bile o bakar. Gülen'in emri kadar geçerli emirleri vardır. Fetullah'tan sonra en karanlık adamı mı diyeyim ikinci adamı mı diyeyim, öyle birisidir." ifadelerini kullanmıştı.
Türkyolu hakkında, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" başta olmak üzere birçok suçtan yakalama kararı bulunuyor.
İçişleri Bakanlığının terörden arananlar listesinde 10 milyon lira ödülle kırmızı kategoride yer alan ve örgüt içinde "Uzun Cevdet" olarak bilinen Türkyolu, Gülen'in "Mebruke" isimli yeğeniyle evli.
1974'te İzmir Bozyaka'daki öğrenci yurdunda Gülen ile tanışan Türkyolu, 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra örgütün çekirdek kadrosunda yer aldı.
ABD'de kamuya açık internet tarama sitelerinde yer alan gayrimenkul bilgilerine göre, Pensilvanya ve Florida eyaletlerinde Türkyolu ailesi üzerine kayıtlı toplam 7 konut bulunuyor. Bunlardan 4'ü Türkyolu ve eşi üzerine kayıtlı iken, kızı Büşra Türkyolu'nun mülkiyetinde 2, oğlu Esat Türkyolu'nun mülkiyetinde de bir ev kayıtlı bulunuyor.
Türkyolu'nun oğlu Esat Türkyolu'nun Pensilvanya'da "Ferrari" marka arabasıyla poz verdiği bir fotoğraf sosyal medyada paylaşılmıştı.