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    • 15.03.2021 17:15
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    FETÖ'cü alçaklar birbirine girdi! Örgütte 30 milyon dolarlık kanlı kavga: Mektubu okuyanı tekme tokat dövdüler

    Son dakika haberi... beslemesi darbeci FETÖ yapılanması operasyonlarla her geçen gün büyük darbe alırken örgütün üst yönetiminde de güçler savaşı kızışıyor. Örgütün kasası olarak tanınan ’nun 30 milyon doları bulan örgüt parasını kendi çıkarları doğrultusunda harcadığını içeren bir mektup; ’ya ulaştırılırken, mektubu elebaşı Gülen’e okuyan ’in dövüldüğü ortaya çıktı. Şimşek örgütten ayrılıp ’da kitap satmaya başladı.

    FETÖ'cü alçaklar birbirine girdi!

    ; her geçen gün kan kaybederken, tepe yönetiminde güçler savaşı giderek kızışıyor. Tarafların sosyal medya ve internet sitelerindeki açıklamaları tansiyonun giderek yükseldiğini ortaya koyarken; finans ve istihbarat gücüne sahip olma savaşının verildiği örgütte; 'in en yakınındaki isimlerin başında gelen 'nun 'le tekme tokat kavga ettiği ortaya çıktı.



    MEKTUP YAZDILAR
    Sabah'ın haberine göre örgüt içinde "Uzun Cevdet" olarak da bilinen ve örgütün milyonlarca doları bulan kaynaklarını Gülen'in talimatları doğrultusunda çeşitli alanlarda ticari işlere yönlendirdiği öne sürülen Cevdet Türkyolu hakkında 'ya gönderilen bir mektup iddiaya göre kavganın fişeğini ateşledi. Mektubun içeriğinin örgütün gayrimenkul zengini olarak bilinenen Türkyolu'nun 30 milyon doları bulan harcamalarına dair belgeler olduğu iddia edildi.

    ELEBAŞI GÜLEN'E İLETMEK İSTEDİ
    Gülen'in 23 senedir mektuplarını okuyan ve özetlerini çıkartan Osman Şimşek, içerisinde bir takım iddiaların olduğu "'hizmet içinden bir heyet toplansın ve Cevdet abi hakkındaki bu iddialar araştırılsın' yazan mektubu okudu ve örgütün "ali heyet" ismini verdiği icra kuruluna ulaştırdı. Heyet durumu Gülen'e iletmek istese de korkarak bu görevi Osman Şimşek'e verdi. İddiaya göre Şimşek, mektubu Fethullah Gülen'e götürmek isterken Cevdet Türkyolu önünü kesti. Mektubu isteyen Türkyolu'na Şimşek olumsuz yanıt verince ikili arasında kavga çıktı. Tekme, yumruk ve küfürlerin havada uçuştuğu kavgayı ve malikanede bulunanlar güçlükle ayırdı.

    OSMAN ŞİMŞEK MALİKANEDEN AYRILDI
    Türkyolu'na mektupta yazan isim listesini vermeyen Osman Şimşek apar topar örgütle ilişiğini keserek yurttan ayrıldı. Olayları doğrulayacak nitelikte sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunan Şimşek, "Vazifelerimden biri hocamızın kalem işleriydi. Dolayısıyla gelen giden mektupları da çoğunlukla ben ilgileniyordum. Mektupların çoğu bana geldi. Onları emanet bildim. Kendisi bana "bunlara bakın bana okuyun yada özetleyin" derdi. Hiç bir mesajı sümen altı edemezdim, yazılanlara konu olan mektupta onlardan biriydi. Diğerleri için ne yaptıysam onun için de aynısı yaptım. Adresine ulaştırdım. Cevdet bey ile aramızda tatsız hadiseler yaşandı."

    AMAZONDAN KİTAP SATIYOR
    Olaydan sonra Fethullah Gülen'in arayı bulmaya çalıştığını da söyleyen Şimşek, "Bana binaya giriş çıkış için özel kart gönderdi. Ama kavgalarımız bitmedi. Şimdi amazondan kitap satarak okulda derslere girerek geçimimi sağlıyorum" yazdı.

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