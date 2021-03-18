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    • 18.03.2021 16:59
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    ! Başkan Erdoğan'dan MHP lideri Bahçeli'ye tebrik telefonu

    haberine göre Başkan , MHP Genel Başkanlığına bir kez daha seçilen 'yi telefonla arayarak tebrik mesajlarını iletti.

    Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye tebrik telefonu

    Başkan , Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanlığına yeniden seçilen 'yi telefonla arayarak tebrik etti. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, MHP'nin 13'üncü Olağan Büyük Kurultayında yeniden Genel Başkanlığa seçilmesi dolayısıyla Devlet Bahçeli'ye tebriklerini iletti. Kurultayın MHP camiası ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak milletin desteğiyle tarihi bir dönemde üstlendikleri önemli sorumlulukla Türkiye'yi her alanda büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan MHP lideri Bahçeli'ye tebrik telefonu