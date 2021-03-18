Adalet Bakanlığı personel alımı sözlü sınav ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları isim listesi!

Adalet Bakanlığı personel alımı sözlü sınav ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı sözlü sınav merak edilen konulardan birisi oldu. Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları isim listesi hakkında araştırma yapan adaylarda gözler sözlü sınavların ne zaman yapılacağı hakkında araştırma yapıyor. Teslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.
KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI!
İŞKUR tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 17 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda noter huzurunda yapıldı.
Adaylar Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimine katılamadı. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak kura çekilişinin görüntüleri kayda alındı. Kuranın ardından yapılan açıklamada bugün listenin bakanlığın sitesinden yayınlanacağı duyuruldu.
Başvuru yapanlar arasından açık iş sayısının 4 katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek, belirlenen adaylar Bakanlığın internet sitesinden ilan edildi.
SÖZLÜ SINAV YAPILACAK
Bu kapsamda belirlenen asıl ve yedek adaylar, istenilen belgeleri 18-24 Mart tarihlerinde teslim edecek. Adayların başvuru sürecini Bakanlığın internet sitesinden takip etmeleri gerekiyor.