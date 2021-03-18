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    • 18.03.2021 10:56
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    sözlü sınav ne zaman? isim listesi!

    kura sonuçları isim listesi açıklanırken, sözlü sınavların ne zaman yapılacağı da merak edilen konuların başında geliyor. ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. 17 Mart tarihinde yapılan kura çekilişinin ardından gözler sınav tarihlerine çevrildi. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden 60 puan alınması gerekiyor. Adayların başvuru sürecini Bakanlığın internet sitesinden takip etmeleri gerekecek. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı sözlü sınav ne zaman?

    takvim.com.tr
    Adalet Bakanlığı personel alımı sözlü sınav ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları isim listesi!

    Adalet Bakanlığı personel alımı sözlü sınav ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı sözlü sınav merak edilen konulardan birisi oldu. Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları isim listesi hakkında araştırma yapan adaylarda gözler sözlü sınavların ne zaman yapılacağı hakkında araştırma yapıyor. Teslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

    KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    İŞKUR tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 17 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda noter huzurunda yapıldı.

    Adaylar Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimine katılamadı. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak kura çekilişinin görüntüleri kayda alındı. Kuranın ardından yapılan açıklamada bugün listenin bakanlığın sitesinden yayınlanacağı duyuruldu.

    Başvuru yapanlar arasından açık iş sayısının 4 katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek, belirlenen adaylar Bakanlığın internet sitesinden ilan edildi.

    SÖZLÜ SINAV YAPILACAK

    Bu kapsamda belirlenen asıl ve yedek adaylar, istenilen belgeleri 18-24 Mart tarihlerinde teslim edecek. Adayların başvuru sürecini Bakanlığın internet sitesinden takip etmeleri gerekiyor.

        Teslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

        Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak.

        Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden 60 puan alınması gerekiyor.

        Sözlü sınava girecek adaylara ilişkin nihai liste Başkanlıkların internet sitesinde ilan edildi.

        Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak.

        Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden 60 puan alınması gerekiyor.Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla adayın başvuru esnasındaki öğrenim düzeyi esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet puanı yüksek olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecek.
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