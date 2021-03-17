Ankaralılar dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da, Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) 13. Olağan Büyük Kurultayı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, Ankara Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek kurultay nedeniyle yarın saat 06.30'dan program sona erene kadar, Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası), Tren Garı Kavşağı ile yan varyantları (alt geçit hariç) ile Ulaştırma Kavşağı'ndan Hipodrum Caddesi'ne çıkış yan varyantları araç trafiğine kapatılacak.