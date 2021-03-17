Şanlıurfa’da ‘tefeci’ operasyonu: 7 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yapılan aramalarda, çok sayıda kredi kartı, çek ve banka makbuzu, dijital materyaller, kaçak cep telefonu, alacak-verecek defteri ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen şüphelilerin paraya ihtiyacı olanlara yüksek faizle borç verip, karşılığında senet imzalattıkları, senetleri de icraya vererek mağdur kişileri zor duruma düşürdükleri belirtildi.