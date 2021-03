Hilal Kaplan'ın yazısından ilgili bölüm şu şekilde:

Ayasofya Camii imamlarından Mehmet Boynukalın'ın İslami çerçeve içerisinden söylediği sözler bile hedefe konmasına yeterli oluyor. Gerçi Diyanet, hutbede eşcinselliğin haram olduğunu belirtti diye bile ayağa kalkan şuursuzların olduğu bir ülkede şaşırtıcı değil. En son Habertürk'ten Kübra Par, Özlem Zengin'in sözlerini kendisine kalkan yaparak Boynukalın'a "Hadsiz imam" diyerek susturulmasını talep etmiş.

Kendisi de bir hoca kızı aslında ama nasip olmayınca, olmuyor demek ki... Bilmeyenler için amme hizmeti olarak İslam-101 dersi verelim o halde: İslam âlimleri, toplumsal her meselede konuşabilirler. Bu, onların hakkı veya ayrıcalığı değil, bizzat vazifeleridir. Sizin hakkınız da onlara katılmamak olabilir, susturmaya teşebbüs etmek değil.

İlahiyat camiası on yıllardır çeşitli yöntemlerle baskı altına alındığı için suya sabuna dokunmayanlara "hoca" demeye alışmış olabilirsiniz. Ancak esas had bilmezlik, toplumsal bir meselede söz söylediler diye memuriyet kanununu sallayıp sansür çağrısı yapmaktır. "Hoca" sıfatıyla anılan herkesi susturmaya meraklıysanız, şikâyetinizi öncelikle defalarca Cübbeli Ahmet'i ağırlayan Fatih Altaylı'ya iletiniz.

"Hocalar sadece namaz kıldırsın" bakış açısının da imam-hatip liselilere "ölü yıkayıcısı" gözüyle bakanlardan bir farkı yoktur. Bence de herkes işini yapsın.

