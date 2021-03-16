Mersin, Mudanya, Şişli, Ataşehir... CHP'li belediyeler yandaş gazeteci Enver Aysever'e çalışmış

Sabah'ın haberine göre Aysever'in İzmir'den Bursa'ya, Mersin'den İstanbul'a birçok farklı belediyede "Yazı Akademisi", "Aykırı Okuryazarlık Atölyesi" ve "Edebiyat Buluşmaları" adı altında eğitim ve yazarlık eğitimi verdiği öğrenildi.