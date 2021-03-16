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Mersin, Mudanya, Şişli, Ataşehir... CHP'li belediyeler yandaş gazeteci Enver Aysever'e çalışmış

Hizmet için göreve geldiğini iddia eden CHP'li belediyelerin yandaş gazeteci-yazar Enver Aysever'i nasıl fonladığı deşifre oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen okuryazarlık kursu için 238 bin 500 lira aldığı ortaya çıkan Aysever'in, Türkiye'nin çeşitli belediyelerin sponsorluğunda eğitimlere katıldığı belirlendi. Yandaş gazeteci Enver Aysever'in Mersin Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın Mudanya Belediyesi, İstanbul'un Şişli Belediyesi ve Ataşehir Belediyesi'nde birçok atölye çalışması ve söyleşi gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

16.03.2021 08:47 - Son Güncelleme: 16.03.2021 08:59
Mersin, Mudanya, Şişli, Ataşehir... CHP'li belediyeler yandaş gazeteci Enver Aysever'e çalışmış

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen okuryazarlık kursu için 238 bin 500 lira aldığı ortaya çıkan Aysever'in, Türkiye'nin çeşitli belediyelerin sponsorluğunda eğitimlere katıldığı belirlendi.

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Mersin, Mudanya, Şişli, Ataşehir... CHP'li belediyeler yandaş gazeteci Enver Aysever'e çalışmış

Sabah'ın haberine göre Aysever'in İzmir'den Bursa'ya, Mersin'den İstanbul'a birçok farklı belediyede "Yazı Akademisi", "Aykırı Okuryazarlık Atölyesi" ve "Edebiyat Buluşmaları" adı altında eğitim ve yazarlık eğitimi verdiği öğrenildi.

Mersin, Mudanya, Şişli, Ataşehir... CHP'li belediyeler yandaş gazeteci Enver Aysever'e çalışmış

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen okuryazarlık kursu için 238 bin 500 lira aldığı ortaya çıkan Aysever'in, İzmir'den Bursa'ya, Mersin'den İstanbul'a birçok farklı belediyede; Yazı Akademisi, Aykırı Okuryazarlık Atölyesi, Edebiyat Buluşmaları adı altında eğitim verdiği ortaya çıktı.

Mersin, Mudanya, Şişli, Ataşehir... CHP'li belediyeler yandaş gazeteci Enver Aysever'e çalışmış

Aysever; Mersin Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın Mudanya Belediyesi, İstanbul'un Şişli Belediyesi ve Ataşehir Belediyesi'nde birçok atölye çalışması ve söyleşi gerçekleştirdi.

Mersin, Mudanya, Şişli, Ataşehir... CHP'li belediyeler yandaş gazeteci Enver Aysever'e çalışmış

MERSİN: Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği 'Enver Aysever ile Aykırı Okuryazarlık Atölyesi' geçen yıl gerçekleştirildi.