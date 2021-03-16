Mersin, Mudanya, Şişli, Ataşehir... CHP'li belediyeler yandaş gazeteci Enver Aysever'e çalışmış
Hizmet için göreve geldiğini iddia eden CHP'li belediyelerin yandaş gazeteci-yazar Enver Aysever'i nasıl fonladığı deşifre oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen okuryazarlık kursu için 238 bin 500 lira aldığı ortaya çıkan Aysever'in, Türkiye'nin çeşitli belediyelerin sponsorluğunda eğitimlere katıldığı belirlendi. Yandaş gazeteci Enver Aysever'in Mersin Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın Mudanya Belediyesi, İstanbul'un Şişli Belediyesi ve Ataşehir Belediyesi'nde birçok atölye çalışması ve söyleşi gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
16.03.2021 08:47
- Son Güncelleme: 16.03.2021 08:59