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    • 16.03.2021 13:03
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    TCDD'den Sivas için yüksek gerilim uyarısı yapıldı

    Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce, elektrifikasyon çalışmaları kapsamında Sivas'taki bazı hatlar için yüksek gerilim uyarısında bulunuldu.

    TCDD'den o ile yüksek gerilim uyarısı

    TCDD'den yapılan açıklamada, Kayaş-Çetinkaya hat kesimine elektrifikasyon tesisleri kurulumu çalışmaları kapsamında inşaatı tamamlanan İhsanlı TM-Hanlı İstasyonları arası ile Sivas TM-Sivas Gar arası demiryolu elektrifikasyon hatlarına, 19 Mart Cuma gününden itibaren 27 bin 500 volt gerilim verileceği belirtildi.

    Açıklamada, yüksek gerilim nedeniyle elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmenin, direklere dokunmanın, tırmanmanın, iletkenlere yaklaşmanın ve yere düşen tellere dokunmanın can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli olduğu bildirildi.

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