ZEKAT NE ZAMAN VERİLİR?

Zekât vermenin belli bir zamanı yoktur. Oruç ve hac ibadetlerinde olduğu gibi nisap miktarı malın üzerinden sene geçmiş olması konusunda da kamerî ay hesabı uygulanır. Farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Bunun için belli bir kamerî ayı veya Ramazan'ı beklemeye gerek yoktur.

ZEKAT KİMLERE VERİLİR?

Zekat vermek isteyen bir insan herkese zekat veremez. Bu yüzden öncesinde kimlere zekat vereceğini öğrenmelidir. Zekatın kimlere verileceği Kuran'da belirtilmiştir. Kuran'da geçen zekat verilecek kişiler ise tam olarak şöyledir: