Zekat ne zaman verilir? Zekat kimlere verilir, kimlere verilmez? Fitreden farkı nedir? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. İslam'ın şartlarından biri olan ve ekonomik gücü yeten kişilerin vermesi gereken zekat ne kadar verilir, hesaplama işlemi nasıl yapılır? Sadece Ramazan ayında mı verilir? Dini görevlerimiz arasında bulunan zekat hakkında merak edilenleri derledik.
ZEKAT NE ZAMAN VERİLİR?
Zekât vermenin belli bir zamanı yoktur. Oruç ve hac ibadetlerinde olduğu gibi nisap miktarı malın üzerinden sene geçmiş olması konusunda da kamerî ay hesabı uygulanır. Farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Bunun için belli bir kamerî ayı veya Ramazan'ı beklemeye gerek yoktur.
ZEKAT KİMLERE VERİLİR?
Zekat vermek isteyen bir insan herkese zekat veremez. Bu yüzden öncesinde kimlere zekat vereceğini öğrenmelidir. Zekatın kimlere verileceği Kuran'da belirtilmiştir. Kuran'da geçen zekat verilecek kişiler ise tam olarak şöyledir:
Fakirler, miskinler, zekat toplamakla yükümlü memurlar, müellefei kulub adı verilen kalpleri İslam'a ısındırmak istenen kimseler, esaretten kurtulacaklar, borçlular, Allah yolunda cihad edenler, yolda kalmış olanlardır. (Tevbe, 9/60)
ZEKAT KİMLERE VERİLMEZ?
Zekat verilecek kişiler bir üstteki paragraftaki özellikleri taşımak zorundadır. Ancak bazı durumlarda bu özellikleri taşısalar dahi zekat verilemeyecek kişiler vardır. Zekat verilemeyecek kişiler ise; dede, nene, anne, baba, eşler, çocuklar ve torunlardır. Aynı zamanda Müslüman olmayan bir kimseye de zekat verilemez. Eğer düşkün durumdalar ise kişiler bu insanlara yardımda bulunabilirler ama zekat yerine geçen bir şey değildir.