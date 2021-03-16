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    • 16.03.2021 13:56
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    'li çiftliğe dönmüş! Aynı soyisimden 3 müdür

    Yerel seçimlerden önce "liyakat" kelimesini ağzından düşürmeyen 'de, belediyelerde yaşanan torpil atamaları skandalları arasına bir yenisi daha eklendi. 'nde soyadı "Sipahi" olan 3 müdür bulunurken, Ayhan Özbek'in ise iki birimde birden müdürlük yapması dikkat çekti.

    CHP'li belediye akraba çiftliğine dönmüş! Aynı soyisimden 3 müdür

    31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimler öncesi meydanlarda "kamuda liyakat" kelimesini sıkça kullanan 'de torpil skandalları bitmiyor. Seçimlerin ardından kazandıkları belediyelerde torpil furyasına başlayan ve eş, dost, akraba kim varsa kadrolara dolduran CHP'de bir torpil skandalı da Sinop'ta yaşandı.

    SİPAHİLERİN ÇİFTLİĞİ
    CHP'li 'nde müdür kadrolarına akrabalar dolduruldu. CHP yönetimindeki belediyede "Sipahi" soyisimli 3 müdür olduğu görülürken, birim müdürlerinin yer aldığı sayfada "Ayhan Özbek" isimli kişinin de temizlik işleri ve itfaiye biriminin ikisinde de müdürlük yaptığı dikkatlerden kaçmadı.

    İŞTE O LİSTE
    Mali Hizmetler Müdürü:     İbrahim Sipahi
    Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü: Turgut Sipahi
    Basın ve Yayın Halk İlişkiler Müdürü: Özgül Sipahi
    Temizlik İşleri Müdürü: Ayhan Özbek
    İtfaiye Müdürü: Ayhan Özbek

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