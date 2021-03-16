Sosyal medyada yayılan görüntülerde Hasan Tunçlar isimli sözde bir babanın 15 yaşındaki kızını taciz edip pazarladığı ortaya çıktı. Yayılan görüntülerde Hasan Tunçlar isimli şahsın kızını elle taciz ettiği görüldü. Tunçlar'ın kızı hakkında kullandığı skandal ifadelerle kızını istismar ettiği ve pazarladığı da açıkça görüntülere yansıdı. Bu gelişmeler üzerine Hasan Tunçlar kimdir? Hasan Tunçlar son dakika tutuklandı mı? Soruları Türkiye'nin gündemine oturdu. İşte olayla ilgili son dakika gelişmeler...