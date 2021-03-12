"BULDAN BENİM FAİLİ MEÇHULCÜ OLDUĞUMU SÖYLEDİ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart'ta HDP'li Pervin Buldan ile kendisinin yer aldığı kutlama tweetine ilişkin, "Arkadaşlarımız üzüldü. Neden üzüldü. 24 Haziran'da Buldan benimle ilgili çıktı, faili meçhulcü olduğumu, katil olduğumu tarif etti." ifadelerini kullandı.

"İYİ ARAŞTIRMASI GEREKİR"

Buldan'ın kendisini eşinin öldürülmesinde azmettirici olarak suçladığını ifade eden Akşener, "Ben o sırada görevde değildim. Buldan'ın o günkü görevlileri iyi araştırması gerekir. Bu çok yanlış." ifadelerini kullandı.



İYİ Partili birçok siyasetçinin Ekrem İmamoğlu'na tepki göstermesine ilişkin Akşener, "İkimizin aynı yerde olmaması gerektiğine kanaat getirdiler. İmamoğlu bana tweet atacağını söylemedi" dedi.

Akşener, "Sayın İmamoğlu bana mesaj attı. Ama şimdi WhatsApp mesajlarını söylersek ayıp olur" dedi.

Akşener, "Siyasette özen göstermek gerekir, empati yapmak gerekir" ifadelerini kullandı.