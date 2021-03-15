



Siz zaten ortak bir siyasi gündemin bir parçasısınız. Kimse bizi, bu toplumu ahmak yerine koymasın. İYİ parti, HDP, CHP, Saadet Partisi yeni kurulan Devası, Geleceği bunların hepsi aynı projenin parçası değil mi? Ben mi çok abartıyorum? Tuhaf ifadeler; "Birisi diyor ki; bizi yan yana yazamazsınız. Öbürü diyor ki, sayın başkan…" yani ne olmadı? Siz zaten aynı projedesiniz. Olmayan ne bana bir söyleyin. Sadece iki ismin aynı yerde geçmesi mi sorun?

Beraber İstanbul Belediyesi'nde, Ankara Belediyesi'nde ortaklık yapacaksınız, seçimlerde ortaklık yapacaksınız, daire size ait olacak, aynı binada çalışacaksınız vs. sonra bir tweette beraber adı anılmış da çok rahatsız olmuş! Bir taraf var iyi polis, bir taraf var kötü polis birisi tavşana kaç tazıya tut falan! Bunlar hakikaten tuhaf bir proje, oyun." dedi.