İYİ Parti'nin kurultayında ortaya çıkan kara listedekiler arasında partinin kurucu üyelerinden olan İstanbul milletvekili Ümit Özdağ'ın da isminin bulunması şoke etkisi yaratmıştı.
Parti içindeki gruplaşmayı itiraf eden Ümit Özdağ'ın özellikle İstanbul İl Başkanı Satuk Buğra Kavuncu'nun FETÖ bağlantısını canlı yayında açıklaması siyasette yeni bir tartışma konusu ortaya çıkarmıştı.
Özdağ'ın İYİ Parti'nin FETÖ bağlantısını ortaya çıkarması Meral Akşener ve diğer yöneticileri rahatsız etmiş, Özdağ önce disipline gönderilmiş sonra ihraç edilmişti.