CHP'li İBB'nin PKK'lı terörist Nurettin Demirtaş'ın kitabını satması İBB Meclisi'nde tartışıldı! İttifakın diyeti mi?

CHP ÖNERGEDEN RAHATSIZ OLDU

Soru önergesi mecliste tartışmaya neden olurken, CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, önergenin kastını aştığını dile getirdi. Balyalı, kitabın bandrolünün Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verildiğini iddia ederek bu soruları bakanlığın cevaplaması gerektiğini söyledi. Balyalı, İçişleri Bakanlığının toplatma kararı sonrası kitabın satıştan kaldırıldığını kaydetti.

MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz, söz alarak kitabın satışını eleştirdi.

Yılmaz "Cevabınız varsa vereceksiniz cevabınız yoksa, yavuz hırsız gibi üste çıkmaya çalışmayacaksınız. Biz sizlere eli kanlı terör örgütü üyesisiniz demiyoruz. Size eli kanlı terör örgütlerine, bebek katillerine ses çıkarmıyorsunuz diyoruz. Cezaevinde tutuklu terörist Selahattin Demirtaş'ın kardeşi terörist Nurettin Demirtaş'ın kitabının gazi meclisimizin çatısı altında satılmasını nasıl açıklayacaksınız. Türkiye'de yazar, düşünen insan mı bitti. Türk milliyetçiliği fikriyatını savunduğunuzu söylüyorsunuz. Ancak bu milletin ocağına incir ağacı dikenlerle Büyükçekmece'de zeytin ağacı dikenleri kınayamayacaksınız. Yazık size. Biz sırtımızı Türk milletine dayandırdık" diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan da "Eğer Kültür yayınlarında bu kitap satılıyorsa biz bunun karşısındayız. Bu kitap satılamaz. İyi Partililer olarak gerekli girişimlerde de bulunacağız." diye konuştu.

BANDROLLERİ YAYFED VERİYOR

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı yaptığı için bandrol konusuna açıklık getirmek istediğini söyledi.

Arısoy, Türkiye'de bandrolü Kültür Bakanlığı ile yayıncılık sektörünün iş birliğiyle Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonunun (YAYFED) verdiğini belirterek, "Bandrol almak için herhangi bir eserin telif belgesini göstermek yeterlidir. Bütün belgeleri tamamladığınızda bunu sektör verir. Bakanlığın kendisi vermez. Bakanlığın kendisinin yetki verdiği yayıncılık sektörü bu bandrolü verir." dedi.

Meclis'te soru önergesinin başkanlık makamına havalesi oy çokluğuyla kabul edildi.