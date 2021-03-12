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    • 12.03.2021 21:18
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    saat kaçta açıklanacak? egm.gov.tr 2021 Özel Güvenlik Görevlisi ?

    2021 Özel Güvenlik Görevlisi açıklandı mı? ? sorularına yanıt aranıyor. Özel Güvenlik Görevlisi olmak için 24-26 Şubat tarihleri arasında sınavlara giriş yapan vatandaşlar sorusunun cevabını merak ediyor. Sınav sonuçları egm.gov.tr adresinden duyurulacak.

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    ÖGG sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

    ÖGG sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2021 Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? Özel Güvenlik Görevlisi olarak görev yapmak isteyen binlerce aday sınavlara girmiş ve sınav sonuçları için heyecanlı bekleyişe başlamıştı. Yapılan duyuruda sınav sonuçlarının 12 Mart günü açıklanacağı belirtilmişti. Ancak akşam saatlerine kadar herhangi bir açıklama gelmemesi nedeniyle ÖGG sınav sonuçları yoğun şekilde araştırılıyor.

    ÖGG SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    Sınav sonuçlarının açıklanacağı saatle ilgili bir duyuru henüz yapılmadı. Aşağıdaki bağlantıdan ÖGG sınav sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

    ÖGG SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    ÖGG sınav sonuçları Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Özel güvenlik sınav sonuçlarını görüntülemek için adayların TC Kimlik No ile sorgulama yapması gerekiyor. Güvenlik sınav sonucu linkine tıklayan güvenlik görevlisi adayları, sonra "Temel Eğitim Sınav Sonucu" sayfasına yönlendirilerek bireysel sonuçlarını görüntüleyebilecek.

    ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELER?

    Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir.

    Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

        - Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

        - Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

        - Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olma

        GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN GÖREVLERİ, YETKİLERİ VE SORUMLULUKLARI NELERDİR?

        Koruma ve güvenliği sağlamış oldukları alanlara girmek isteyen kişileri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üst aramasını gerçekleştirme, eşyalarını ise X-ray gibi çeşitli güvenlik sistemlerinden geçirme,
        Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri gibi etkinliklerde kimlik kontrolü yapma,

        Görev alanında haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı olan kişileri yakalama,
        Yangın, deprem gibi çeşitli afet durumlarında görev alanında bulunan iş yeri ve konutlara girme,
        Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanet almaTürk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma,
        Gibi görev yetki ve sorumluluklara sahiptir.
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        Haberler Güncel ÖGG sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? egm.gov.tr 2021 Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?