ÖGG sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2021 Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? Özel Güvenlik Görevlisi olarak görev yapmak isteyen binlerce aday sınavlara girmiş ve sınav sonuçları için heyecanlı bekleyişe başlamıştı. Yapılan duyuruda sınav sonuçlarının 12 Mart günü açıklanacağı belirtilmişti. Ancak akşam saatlerine kadar herhangi bir açıklama gelmemesi nedeniyle ÖGG sınav sonuçları yoğun şekilde araştırılıyor.
ÖGG SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçlarının açıklanacağı saatle ilgili bir duyuru henüz yapılmadı. Aşağıdaki bağlantıdan ÖGG sınav sonuçlarına ulaşabilirsiniz.
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ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
ÖGG sınav sonuçları Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Özel güvenlik sınav sonuçlarını görüntülemek için adayların TC Kimlik No ile sorgulama yapması gerekiyor. Güvenlik sınav sonucu linkine tıklayan güvenlik görevlisi adayları, sonra "Temel Eğitim Sınav Sonucu" sayfasına yönlendirilerek bireysel sonuçlarını görüntüleyebilecek.
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELER?
Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir.
Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.