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    • 12.03.2021 20:26
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    değişti mi? İstanbul Ankara İzmir renkleri ne oldu? Düşük, orta, yüksek, çok !

    değişti mi? İstanbul Ankara İzmir koronavirüs risk haritası vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Düşük, orta, yüksek, çok gündemin araştırılan konulardan birisi oldu. Kabine toplantısı sonrası duyurulan koronavirüs risk haritasında illere göre risk haritaları duyurulmuştu. İllerdeki vaka oranına göre renklerde de değişiklik yaşanacak. Peki İstanbul Ankara İzmir ?

    takvim.com.tr
    Koronavirüs risk haritası değişti mi? İstanbul Ankara İzmir renkleri ne oldu?

    Koronavirüs risk haritası İstanbul Ankara İzmir için merak ediliyor. Düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli iller yoğun şekilde araştırılıyor. Koronavirüs risk haritası değişti mi sorusunun cevabı araştırılıyor. Bilindiği üzere vaka sayısına göre risk haritalarında değişiklik yaşanıyor. Yeni haftada risk haritasının değişimi sorgulanıyor.

    KORONA RİSK HARİTASI DEĞİŞTİ Mİ?

    Sağlık Bakanlığı, 7 Mart koronavirüs verilerini paylaştı. Açıklanan tabloya göre, son 24 saatte 129 bin 299 Kovid-19 testi yapıldı. İllere göre risk haritası, normalleşme sürecinin üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından yeniden güncellendi.

    İL İL VAKA SAYISI

    Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 8Mart haftasına ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz." ifadesini kullandı.

    İllerin risk durumu değiştiğinde uygulanan kısıtlamalarda değişiklik gösterecek. Risk haritası 15 Mart'ta yenilenecek. Bu sebeple açıklanacak bir sonraki tablo hangi illerde yasakların yeniden sıkılaştırılacağını ortaya koyacak.

    Adana

    53,22

    Adıyaman

    140,88

    Afyon

    47,63

        Ağrı

        24,47

        Aksaray

        140,89

        Amasya

        183,91

        Ankara

        54,83

        Antalya

        82,05

        Ardahan

        70,71

        Artvin

        109,14

        Aydın

        49,42

        Balıkesir

        172,46

        Bartın

        75,89

        Batman

        8,87

        Bayburt

        39,07

        Bilecik

        65,38

        Bingöl

        17,04

        Bitlis

        29,06

        Bolu

        68,30

        Burdur

        105,21

        Bursa

        58,55

        Çanakkale

        107,29

        Çankırı

        22,87

        Çorum

        44,71

            Denizli

            38,81

            Diyarbakır

            19,85

            Düzce

            55,60

            Edirne

            180,01

            Elazığ

            35,72

            Erzincan

            31,14

            Erzurum

            52,22

            Eskişehir

            48,27

            Gaziantep

            44,40

            Giresun

            282,14

            Gümüşhane

            151,73

            Hakkari

            5,35

            Hatay

            61,95

            Iğdır

            24,84

            Isparta

            47,24

            İstanbul

            111,57

            İzmir

            66,47

            Kahramanmaraş

            41,52

            Karabük

            41,46

            Karaman

            55,31

            Kars

            25,27

            Kastamonu

            65,63

            Kayseri

            97,72

            Kırıkkale

            62,43

            Kırklareli

            116,94

            Kırşehir

            40,32

            Kilis

            163,17

            Kocaeli

            112,25

                Konya

                150,98

                Kütahya

                85,31

                Malatya

                53,22

                Manisa

                50,81

                Mardin

                10,88

                Mersin

                100,82

                Muğla

                65,75

                Muş

                23,84

                Nevşehir

                35,41

                Niğde

                82,58

                Ordu

                280,27

                Osmaniye

                173,91

                Rize

                208,21

                Sakarya

                139,93

                Samsun

                348,36

                Siirt

                12,08

                Sinop

                314,15

                Sivas

                24,06

                Şanlıurfa

                16,03

                Şırnak

                5,76

                Tekirdağ

                111,19

                Tokat

                228,82

                Trabzon

                226,14

                Tunceli

                26,37
                    Haberler Güncel Koronavirüs risk haritası değişti mi? İstanbul Ankara İzmir renkleri ne oldu? Düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli iller!