Ahmet Günday kimdir kaç yaşındaydı nereli? Türk Halk Müziği sanatçısı Ahmet Günday hayatını kaybetti!

1966'da girdiği İzmir Radyosundan Halk Müziği Sanatçısı olarak emekli olan usta isim, ilerleyen yıllarda da müzik çalışmalarına devam etti.

TRT Repertuarlarına giren birçok yöre türküsünün derleyicisi ve kaynak kişisi olan Ahmet Günday, evli ve iki çocuk babasıydı.