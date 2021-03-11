Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.03.2021 20:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.03.2021 20:59
    ABONE OL

    kimdir kaç yaşındaydı nereli? Türk Halk Müziği sanatçısı Ahmet Günday hayatını kaybetti!

    kimdir kaç yaşındaydı nereli? Türk Halk Müziği sanatçısı Ahmet Günday hayatını kaybetti ve Ahmet Günday biyografisi arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Türk Halk Müziği'nin usta isimlerinden birisi olan TRT sanatçısı Ahmet Günday'ın ölümü sevenlerini üzdü. Günday karaciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

    takvim.com.tr
    Ahmet Günday kimdir kaç yaşındaydı nereli? Türk Halk Müziği sanatçısı Ahmet Günday hayatını kaybetti!

    Sanatçı Ahmet Günday hayatını kaybetti. Bu gelişmenin ardından Ahmet Günday kimdir kaç yaşındaydı nereli sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Ahmet Günday kimdir sorusunun cevabı merak ediliyor.

    AHMET GÜNDAY KİMDİR?

    Müzisyen, akademisyen ve araştırmacı Ahmet Günday, 1944 yılında Fethiye'de dünyaya geldi.

    Buca Eğitim Fakültesi Müzik Bölümünü bitiren Günday, Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı'nda öğretim üyeliği görevinde bulundu.

    1966'da girdiği İzmir Radyosundan Halk Müziği Sanatçısı olarak emekli olan usta isim, ilerleyen yıllarda da müzik çalışmalarına devam etti.

    TRT Repertuarlarına giren birçok yöre türküsünün derleyicisi ve kaynak kişisi olan Ahmet Günday, evli ve iki çocuk babasıydı.

        Doksana yakın derleme çalışması olan Günday, sanat yaşamı boyunca yüzlerce öğrenci yetiştirdi. Kaset ve plaklarının yanı sıra, "Bağlama Metodu", "Türküler ve Öyküleri" ve "Dünden Bugüne Fethiye" adlı yazılı eserleri bıraktı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel Ahmet Günday kimdir kaç yaşındaydı nereli? Türk Halk Müziği sanatçısı Ahmet Günday hayatını kaybetti!