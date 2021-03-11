Ahmet Günday kimdir kaç yaşındaydı nereli? Türk Halk Müziği sanatçısı Ahmet Günday hayatını kaybetti!

Sanatçı Ahmet Günday hayatını kaybetti. Bu gelişmenin ardından Ahmet Günday kimdir kaç yaşındaydı nereli sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Ahmet Günday kimdir sorusunun cevabı merak ediliyor.
AHMET GÜNDAY KİMDİR?
Müzisyen, akademisyen ve araştırmacı Ahmet Günday, 1944 yılında Fethiye'de dünyaya geldi.
Buca Eğitim Fakültesi Müzik Bölümünü bitiren Günday, Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı'nda öğretim üyeliği görevinde bulundu.
1966'da girdiği İzmir Radyosundan Halk Müziği Sanatçısı olarak emekli olan usta isim, ilerleyen yıllarda da müzik çalışmalarına devam etti.
TRT Repertuarlarına giren birçok yöre türküsünün derleyicisi ve kaynak kişisi olan Ahmet Günday, evli ve iki çocuk babasıydı.