Sabah'a konuşan Mücahit Birinci, Fazilet Durağı yalanının üzerinde tepinenlerle ilgili hukukun gereğini yaptığını belirterek, "İçişleri Bakanlığı'nın bu noktadaki, failler hakkındaki soruşturma izinlerini hukukun gereği olarak değerlendiriyorum. Bakanlık, hem şahsen benim itibarsızlaştırmaya çalışanlarla ile ilgili Murat Ongun aleyhinde, hem de sahte evrakların savcılık dosyasına gönderilmesi ile ilgili Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve diğer görevlilerle ilgili soruşturma izni vermiş bulunmaktadır. Kanaatimce validatör kayıtları resmi evrak hükmündedir" dedi.

"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇU"

Mücahit Birinci; Resmi Evrakta Sahtecilik suçunun Türk Ceza Kanunu'nun 204 maddesinde düzenlendiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Resmi evrakta sahtecilik, üç farklı seçimlik hareketle kasten işlenebilen bir suçtur: Sahte resmi belge üretilmesi veya mevcut resmi belgenin gerçeğe aykırı düzenlenmesi, gerçek bir resmi belgenin başkalarını aldatacak şekilde değiştirilmesi, sahte resmi belgenin kullanılması. Üç seçimlik hareketten üçünün de, Fazilet Durağı yalan algı çalışmasında oluştuğunu gözlemlemekteyiz."

"YALAN DA BİR ÇEŞİT TERÖRDÜR"

"Bizim yapacağımız şey bundan sonra da, şimdiye kadar yaptığımız gibi, yargı sürecinin takipçisi olmaktır. Bu Goebbels'çi algı operasyonlarının, ülke siyaset gündeminden kalkması ve tekrarlanmaması için çabalamaktayız. Zira bizce yalan da bir çeşit terördür."

MURAT ONGUN MÜCAHİT BİRİNCİ'YE HAKARET ETMİŞTİ