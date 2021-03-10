Peygamber Efendimizin okuduğu kandil duası! Miraç gecesi okunacak dualar! Kandil gecesi duaları...

Peygamber Efendimizin okuduğu kandil duası mübarek Miraç Kandili idrak edilirken araştırılıyor. Müslümanlar için önemli bir gece olan Miraç gecesinde dualar edilecek ve ibadetler yerine getirilecek. Miraç gecesi okunacak dualar arasında Peygamber Efendimizin okuduğu kandil duası da bulunuyor. Peki, Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (sav) okuduğu kandil duası nasıldır?
PEYGAMBER EFENDİMİZİN KANDİL GECESİ DUASI
Bu geceyi ganimet bilmeli, tevbe istiğfar etmeli, kaza namazı kılmalı, Kur'an-ı kerim okumalı. Peygamber efendimiz (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ) duasını çok okurdu.
Hazreti Muhammed (s.a.v) şöyle dua ederdi;
"Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim"
Yine bu gecede edilebilecek kıymetli dualar var. Onlar da şöyle;
"Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."