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    • 10.03.2021 19:15
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    Diyanet İşleri Başkanı 'ın sağlık durumu hakkında flaş açıklama: Tedavisi tedbir amaçlı olarak hastanede sürmektedir

    Son dakika haberi... Koronavirüs testi pozitif çıkan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 'ın sağlık duruma ilişkin açıklama yapıldı. Basın Müşaviri tarafından yapılan açıklamada, Erbaş'ın durumunun iyi olduğu belirtilerek, "Tedbir amaçlı olarak tedavisi birkaç gündür hastanede sürmektedir." ifadelerine yer verildi.

    takvim.com.tr
    Erbaş'ın sağlık durumu nasıl?

    Koronavirüs testi pozitif çıkan Diyanet İşleri Başkanı 'ın sağlık duruma ilişkin açıklama yapıldı.

    Basın Müşaviri tarafından yapılan açıklamada, Erbaş'ın durumunun iyi olduğu belirtilerek, "Tedbir amaçlı olarak tedavisi birkaç gündür hastanede sürmektedir." ifadelerine yer verildi.

    Orhan'ın açıklaması şu şekilde:
    Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın kovid19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi süreci hafif semptomlarla devam etmektedir. Tedbir amaçlı olarak tedavisi birkaç gündür hastanede sürmektedir. Durumu oldukça iyidir elhamdulillah.

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    Haberler Güncel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sağlık durumu hakkında flaş açıklama: Tedavisi tedbir amaçlı olarak hastanede sürmektedir