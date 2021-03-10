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    • 10.03.2021 15:35
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    'nde neler yapılmalıdır? Miraç Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

    Üç ayların içerisinde yer alan Recep ayının 27. günü olarak idrak ediliyor. Bu gece Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gece olması sebebiyle Müslümanlar için son derece önemlidir. Milyonlarca kişi bu mübarek geceyi ibadet ve dua ile geçirecek. Dini vazifelerini yerine getirecek olanlar bu kapsamda Miraç Kandili'nde neler yapılmalıdır sorusuna yanıt arıyor. Peki, ve zikirler nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler...

    Miraç Kandili'nde neler yapılmalıdır?

    Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gece olan Miraç Kandili bugün İslam alemi tarafından idrak ediliyor. Dini vecibelerini yerine getirecek olan vatandaşlar bu kapsamda "Miraç Kandili'nde neler yapılmalıdır?" sorusuna yanıt arıyor. Kur'ân–ı Kerim'de İsrâ Suresi bu İsrâ olayını anlatır. Necm suresi de İsrâ'nın devamı olan Miraç Kandili'ni anlatır. Peki, Miraç Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? İşte detaylar...

    KANDİLDE NELER YAPILMALI?

    1) Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

    2) Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

    3) Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

    4) Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

    5) Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

    6) Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

    7) Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

    8) Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

    9) Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

    10) Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

    MİRAÇ KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER

    Miraç Kandili'nde tesbih çekmek çok önemlidir. Peygamber Efendimize salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmelidir.

    12 rekatlık hacet namazından sonra şu tesbihler çekilir:

    "Subhânallâhi velhamdulillâhi velâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber Velâ havlevelâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm"
    Anlamı: Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür. Azamet sahibi Yüce Allah'tan başkasında güç kuvvet ve kudret yoktur.
    "Estağfirullahe'l- azim ve etübü ileyh."
    Anlamı: Azim olan Allah'ı tesbih ve O'na hamd ederim.
    Salavat-ı Şerif okunur:
    "Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed"
    Anlamı: Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt.

    MİRAÇ KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER

    Miraç Kandili'nde bol bol zikir çekilmelidir. Resûlullah (sav), "En faziletli zikir 'Lâ ilahe illallah'; en faziletli dua da 'Elhamdülillah' demektir." (İbn Mâce, Edeb, 55) buyurmuştur.
    "Allah'ı tesbih ederim/bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim, hamd Allah'a mahsustur, Allah'tan başka ilâh yoktur, Allah en büyüktür." zikrini okumalı. Sonra yüz kere istiğfar etmeli ve yüz kere de Nebiyy-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– Efendimiz'e salât ve selâm gönderilmelidir. Bunlardan sonra da istenilen şekilde dua edilmelidir."

        MİRAÇ KANDİLİ'NDE TESBİH NAMAZI KILINIR MI?

        Miraç Kandili'ni ihya etmek isteyen Müslümanlar bu mübarek gecede tesbih namazı da kılabilirler. Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendup bir namazdır.
        Peygamberimiz amcası Abbas'a "Bak amca sana on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar" diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş, Abbas bunu her gün yapamayız deyince Peygamberimiz, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, "Tatavvu'", 14, "Salât", 303; Tirmizî, "Salât", 350, "Vitr", 19).

        TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

        Tesbih namazı dört rek'at olup şöyle kılınır:

        Allah rızâsı için namaz kılmaya niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber" denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha tesbih edilir yani 'Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber' denilir. Bu tesbih, rükûa varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rek'atta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rek'ata kalkılınca yine 15 kere tesbih okunur, ardından geri kalan kısım aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rek'at tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur. Aslolan herkesin bu namazı tek başına kılmasıdır. Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde bu tesbih yapılmaz.

        TESBİH NAMAZINDAN SONRA ÇEKİLECEK ZİKİRLER

        Tesbih namazından sonra şu teşbih çekilebilir:

        "Subhânallâhi velhamdulillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber, Ve lâ havle ve lâ guvvete illâ billâhil aliyyil azîm"
        Anlamı: Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür. Azamet sahibi Yüce Allah'tan başkasında güç kuvvet ve kudret yoktur.

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            Haberler Güncel Miraç Kandili'nde neler yapılmalıdır? Miraç Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?