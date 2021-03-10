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    • 10.03.2021 10:49
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    Miraç Kandili ibadetleri! Miraç Kandili’nde yapılması gerekenler, okunacak dualar!

    Gündemde yüzbinlerce Müslüman vatandaş Miraç Kandili ibadetleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Hz.Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eden Miraç Kandili’nin önemi İslamiyet’te çok büyüktür. Bu özel günde yapılacak ibadetler önemlidir ve bunların neler olduğu sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Miraç Kandili’nde yapılması gerekenler, okunacak dualar ile ilgili bilgileri haberimizin içeriğinde derledik. Böylesine mübarek günde Yüce Allah’tan af dilemek ve tövbe etmek gerekir. İşte Miraç Kandili ibadetleri…

    takvim.com.tr
    Miraç Kandili ibadetleri! Miraç Kandili’nde yapılması gerekenler, okunacak dualar!

    Miraç Kandili ibadetleri nedir? Miraç Kandili'nde yapılması gerekenler, okunacak dualar neler? Sorgulaması arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. 10 Mart 2021 yani bugün mübare Miraç Kandili idrak ediliyor ve bu güne özel tüm bilgiler gündemde araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki Miraç Kandili'nin anlam ve önemi nedir? Bu mübarek günü nasıl geçirmek gerekir? İşte Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşen Miraç Kandili'ne ilişkin yüm bilgiler...

    MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ NELERDİR?

    Kur'an-ı Kerim okunmalı

    Peygamberimiz (a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı

    Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet etmeli

    Allah rızası için namaz kılmalı

    Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapmalı

    Günahların bağışlanması için Allah'tan af dilenmeli ve tövbe edilmeli

    Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okunmalı

    Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua etmeli

    Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmeli

        Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşmeli

        Dargın ve küskünleri barıştırmalı

        Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı

        Hayattaki büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefonla aranarak tebrik edilmeli.

        Mirac olayının gerçekleştiği gece müslümanlarca kadir gecesinden sonra en kutsal gece sayılmış ve bu gecenin ibadetle ihyası gelenekleşmiştir. Osmanlılar döneminde, camiler kandillerle donatıldığı için Mirac kandili olarak anılan geceyi izleyen gün, cami ve tekkelerde Mirac olayını anlatan ve Miraciye adı verilen şiirlerin okunması, dinleyenlere süt ikram edilmesi de bir gelenekti.

        MİRAÇ KANDİLİNDE YAPILMASI GEREKENLER

        Miraç Gecesi ve gündüzünü şöylece ihya etmeye çalışmalıyız:

        1- Miraç Kandili'nin gündüzünde oruçlu olmak ve kandili böyle karşılamak gerekir. Peygamber Efendimiz "Recep ayında bir gün ve gece vardır ki Receb'in 27. gecesidir. Kim o gün oruç tutar ve geceyi ibadetle geçirirse yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibadet yapmış gibi olur" buyurdu.

        2- Salat ü selâm okumak.

        3- Bu mübarek gece kusur ve günahlarımızdan tevbe ve istiğfarda bulunmalıyız. En azından bir tesbih "Estağfirullah" demeliyiz.

        MİRAÇ KANDİLİNİNDE OKUNACAK DUALAR!

        "Allah'ım! Doğru söyleyen bir dil ve teslim olmuş bir kalp lütfetmeni istiyorum." (Tirmizi, Daavat, 23)

        "Ya Rabbi! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet." (İbn Mace, Dua, 5)

        "Allahım! Senden hidayet, takva, iffet ve(başkalarına muhtaç olmayacak) zenginlik niyaz ediyorum." (Müslim, Dua, 72)

        "Ey kalpleri evirip çeviren Allahım! Kalbimi dininde sabit kıl." (Tirmizi, Daavat, 124)

        "Allahım! Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım." (Nesai, İstiaze, 14)

        "Allah'ım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün hatalarımı bağışla." (Buhari, Daavat, 60)

        "Allah'ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlık düşkünlüğünden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım! Bana sana karşı gelmekten sakınma duygusu kazandır.Nefsimi günahlardan arındır, çünkü onu en iyi arındıracak olan Sensin.Nefsimin sahibi ve efendisi sensin.Allah'ım! Faydasız bilgiden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul olmayacak duadan sana sığınırım." (Müslim, Zikir, 73; Nesai, İstiaze, 13, 65)

        "Allah'ım! Senden senin sevgini ve beni sana yakın kılacak herkesi sevmeyi bana nasip etmeni niyaz ediyorum." (Tirmizi, Daavat, 73)

        "Allah'ım! Beni güzellikler işleyip müjdesine nail olanlardan, kötülük işlediklerinde de bağışlanma dileyenlerden eyle." (İbn Mace, 57)
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