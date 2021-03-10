Miraç Kandili ibadetleri! Miraç Kandili’nde yapılması gerekenler, okunacak dualar!

Miraç Kandili ibadetleri nedir? Miraç Kandili'nde yapılması gerekenler, okunacak dualar neler? Sorgulaması arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. 10 Mart 2021 yani bugün mübare Miraç Kandili idrak ediliyor ve bu güne özel tüm bilgiler gündemde araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki Miraç Kandili'nin anlam ve önemi nedir? Bu mübarek günü nasıl geçirmek gerekir? İşte Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşen Miraç Kandili'ne ilişkin yüm bilgiler...
MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ NELERDİR?
Kur'an-ı Kerim okunmalı
Peygamberimiz (a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı
Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet etmeli
Allah rızası için namaz kılmalı
Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapmalı
Günahların bağışlanması için Allah'tan af dilenmeli ve tövbe edilmeli
Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okunmalı
Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua etmeli
Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmeli