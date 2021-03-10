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    • 10.03.2021 19:36
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    Son dakika: ile arasındaki Siyasi İstişareler 'da yapılacak

    Gelen son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanlığı, " ile arasındaki İstişari Görüşmeler’in bir sonraki turu ile Siyasi İstişareler, 16-17 Mart 2021 tarihlerinde ’da yapılacaktır." açıklaması yapıldı.

    Türkiye ile Yunanistan arasında yeni gelişme

    Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye ile Yunanistan arasındaki İstişari Görüşmeler'in bir sonraki turu ile Siyasi İstişareler, 16-17 Mart 2021 tarihlerinde Atina'da yapılacaktır." denildi.

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    Görüşmelerin bir önceki turu 25 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenmişti.

    Daha önce istikşafi nitelemesi kullanılan görüşmeler için istişari ifadesi kullanılmaya başlanmıştı.

        Türkiye ile Yunanistan bu görüşmelerle, Ege ve Akdeniz'de bulunan sorunların çözülmesini hedefliyor.

        İki ülke, Ege sorunlarına her iki tarafın da kabul edebileceği, "adil, kalıcı ve kapsamlı" çözüm için zemin hazırlamak amacıyla görüşmelere 12 Mart 2002'de Ankara'da başlamıştı.

        Dışişleri bakanlarının müsteşarları arasında yürütülen görüşmeler, 2016'ya kadar sürmüştü. Siyasi konjonktür ve daha ziyade Yunan tarafının isteksiz tutumu nedeniyle görüşmelerde yeni bir tur düzenlenememişti.
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        Haberler Güncel Son dakika: Türkiye ile Yunanistan arasındaki Siyasi İstişareler Atina'da yapılacak