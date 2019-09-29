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  • 29.09.2019 15:37
  • Son Güncelleme: 29.09.2019 15:37

için algı operasyonu yapıyorlardı! 'li belediye başkanı villa uğruna Kaz Dağları'nı katletti!

üzerinden algı operasyonu yapan 'nin, Küçükkuyu Belediye Başkanı 'ın Kaz Dağları'nda villa yapmak için 2,5 milyon zeytin ağacını kestiği ortaya çıktı. Durumu sosyal medyada ortaya çıkaran tarımcı 'nin sorularına cevap veremeyen Balkan, Tülüce'yi engelledi.

CHP'li belediye villa uğruna Kaz Dağları'nı katletti!

Doğal tarımcı yazar dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, 'nin izni doğrultusunda yapılaşmanın Zeus Altarına kadar geldiğini belirtti.

Villaların sahibinin Kadıköy eski Belediye Başkanı 'na ait olduğunu iddia eden Tülüce'ye, Çanakkale Küçükkuyu Belediye Başkanı cevap verdi. Yapılaşmayı yalanlamayan Balkan, villaların sadece Aykurt Nuhoğlu'na ait olmadığını, ilk imar izninin ise 2008 yılında döneminde verdiğini söyledi.

Tülüce ise villaların 3-4 yıllık mazisi olduğunu iddia ederek, 'li Başkanın yalan söylediğini ifade etti.

ZEYTİNLİĞİN YÜKSEK KOTUNDAN DOLAYI 5 KAT YAPILAŞMA KİTABINA UYDURULUYOR
Tülüce "Neden mücadele etmediniz, ayrıca Küçükkuyu'da 3 kata izin varken 5 katlı evler yapılırken siz nerdeydiniz?" dedi.

KAZ DAĞLARI ETEKLERİNDE 2,5 MİLYON ZEYTİN AĞACI KESİLDİ
Tülüce daha sonraki paylaşımlarında nın eteklerinde 2,5 milyon zeytinlik kesildiğini bölgedeki Küçükkuyu Belediyesi olmak üzere tüm belediye başkanlarından hesap sorulması gerektiğini vurguladı.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAKIF ARAZİSİNE SAHİP ÇIKSIN
Tülüce, Vakıflar Genel Müdürlüğünü de göreve çağırarak, Küçükkuyu Belediye başkanlığının Gökçetepe mahallesindeki Vakıf zeytinliğinde imara aykırı ve vakıflardan izinsiz almaksızın yol geçirdiğine dair belgeleri yayımladı ve zeytinliğin yüksek kotundan yararlanarak 5 kat çıkılmasının kitabına uydurulduğunu iddia etti.

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