Doğal tarımcı yazar Mehmet Tülüce dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Çanakkale Küçükkuyu Belediyesi'nin izni doğrultusunda yapılaşmanın Zeus Altarına kadar geldiğini belirtti.

Villaların sahibinin Kadıköy eski Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu'na ait olduğunu iddia eden Tülüce'ye, Çanakkale Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan cevap verdi. Yapılaşmayı yalanlamayan Balkan, villaların sadece Aykurt Nuhoğlu'na ait olmadığını, ilk imar izninin ise 2008 yılında AK Parti döneminde verdiğini söyledi.

Tülüce ise villaların 3-4 yıllık mazisi olduğunu iddia ederek, CHP'li Başkanın yalan söylediğini ifade etti.

ZEYTİNLİĞİN YÜKSEK KOTUNDAN DOLAYI 5 KAT YAPILAŞMA KİTABINA UYDURULUYOR

Tülüce "Neden mücadele etmediniz, ayrıca Küçükkuyu'da 3 kata izin varken 5 katlı evler yapılırken siz nerdeydiniz?" dedi.

KAZ DAĞLARI ETEKLERİNDE 2,5 MİLYON ZEYTİN AĞACI KESİLDİ

Tülüce daha sonraki paylaşımlarında Kaz Dağlarının eteklerinde 2,5 milyon zeytinlik kesildiğini bölgedeki Küçükkuyu Belediyesi olmak üzere tüm belediye başkanlarından hesap sorulması gerektiğini vurguladı.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAKIF ARAZİSİNE SAHİP ÇIKSIN

Tülüce, Vakıflar Genel Müdürlüğünü de göreve çağırarak, Küçükkuyu Belediye başkanlığının Gökçetepe mahallesindeki Vakıf zeytinliğinde imara aykırı ve vakıflardan izinsiz almaksızın yol geçirdiğine dair belgeleri yayımladı ve zeytinliğin yüksek kotundan yararlanarak 5 kat çıkılmasının kitabına uydurulduğunu iddia etti.