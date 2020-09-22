MERT: KAZ DAĞLARI'NDA CHP'LİLERİN VİLLALARI VAR

Çanakkale Tarım Kooperatifi Başkanı Zahit Mert, Kaz Dağları'nda CHP'lilerin villalarının olduğunu belirterek, "Arkamızda gördüğümüz binalar Kadıköy eski Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu'nun yapmış olduğu binalar. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin Kaz Dağları Yeşilyurt köyündeki villası var. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dönümlerce arazileri var. Talanın alasını Kaz Dağlarını katledenler yapıyor. Çok açık net ortada... Bu yapılan eylemleri tiyatro diye düşünüyorum" demişti.

CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin ailesinin de Kaz Dağları'nın hemen yanında Çanakkale Ayvacık'a bağlı Yeşilyurt'ta 174 ada 29 parselde 2 katlı villası bulunuyor.