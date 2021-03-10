Kâinatın yaratıcısı yüce Allah'ın daveti üzerine en sevgili Hz. Muhammed'in (S.A.V) Miraç'a yükseldiği gece olan Miraç Kandili, başta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi olmak üzere tüm İstanbul'da idrak edildi.
Eyüpsultan ve Büyük Çamlıca camilerinde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Programlara katılan vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına uygun şekilde saf tuttu, namaz kılıp, dua etti.
Camilerde belirlenen noktalara oturan vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'i dinledi.