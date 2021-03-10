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    • 10.03.2021 23:06
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    Yüce Allah'ın daveti üzerine Miraç'a çıkan Hz Muhammed (S.A.V.) için 'nde muhteşem gece

    Yüce Allah ile Peygamber Efedimiz Hz. Muhammed'in görüştüğü Miraç olayı nedeniyle başta olmak üzere 'daki camilerde vatandaşlar namaz kılıp dua etti. Miraç Kandili dolayısıyla Camisi'nin minareleri arasındaki dijital mahyaya, Türk bayrağı ile "Miraç Kandilimiz Mübarek Olsun" yazıları yansıtıldı.

    AJANSLAR

    Kâinatın yaratıcısı yüce Allah'ın daveti üzerine en sevgili Hz. Muhammed'in (S.A.V) Miraç'a yükseldiği gece olan Miraç Kandili, başta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi olmak üzere tüm İstanbul'da idrak edildi.

    Eyüpsultan ve Büyük Çamlıca camilerinde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Programlara katılan vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına uygun şekilde saf tuttu, namaz kılıp, dua etti.

    Camilerde belirlenen noktalara oturan vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'i dinledi.

        Miraç Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'nin minareleri arasındaki dijital mahyaya, Türk bayrağı ile "Miraç Kandilimiz Mübarek Olsun" yazıları yansıtıldı. Camide yapılan mahya çalışmaları güzel görüntüler oluşturdu.

        Kandil dolayısıyla Eyüpsultan Camisine gelen vatandaşlar Eyüp Sultan Türbesi'ni de ziyaret edip, burada Kur'an-ı Kerim okudu.

        Öte yandan camilere alınan vatandaşların maske taktığı ve mesafe kuralına uyduğu gözlendi.

        HZ. MUHAMMED'İN MİRAÇ'A YÜKSELİŞİ VE GÖRDÜKLERİ

            İslam inancına göre, Hazreti Muhammed bir gece Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi.

            "İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor.

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