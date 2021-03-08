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    • 08.03.2021 10:54
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    : sını ihlal eden 25 bin 439 kişiye işlem yapıldı

    haberine göre 'ndan sına ilişkin bir açıklama geldi. Açıklamada "1-8 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 25 bin 439 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır." denildi.

    Bakanlık son sayıyı açıkladı!

    Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

    ıyla mücadelede kontrollü normalleşme dönemindeyiz. Bu dönemde illerimiz vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek şeklinde risk gruplarına ayrılarak tedbirler bu seviye gruplarına göre belirlenmiştir.

    Yeni süreçte ülke genelinde hafta içi sı 21.00-05.00 saatleri arasında devam etmektedir.

    Hafta sonlarında ise; düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında,

    Yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerimizde ise, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar günün tamamını kapsayıp günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanmaktadır.

    Bu kapsamda 1-8 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden *25 bin 439* kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır.

    Salgınla mücadelemiz sona erip, tam normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz.

    Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz.

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    Haberler Güncel Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 25 bin 439 kişiye işlem yapıldı
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