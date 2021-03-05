Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Normalleşmenin ilk hafta sonunda ne yasak ne serbest?
Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Türkiye'nin normalleşme sürecine geçtiğini duyurmuştu. Normalleşmeye Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs vaka yoğunluğuna göre belirlediği haritaya göre kademe kademe geçildi. Normalleşmenin ilk hafta sonu için bazı sorular merak ediliyor. Vatandaşlar "Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? Normalleşmenin ilk hafta sonunda ne yasak ne serbest?" sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte merak edilen soruların yanıtları...
05.03.2021 13:02
- Son Güncelleme: 05.03.2021 13:02
Yeni normalleşme planı hayata geçti. 1 Mart normalleşme takvimine göre, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir süre daha devam edecek. Peki, yarın yani 6 Mart cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar günü hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İşte sokağa çıkma yasağı uygulamasının detayları...