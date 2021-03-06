Türkiye'deki koronavirüs salgınında normalleşme süreci kapsamında çok yüksek riskli iller dışında bugün kısıtlama yok.
İstanbul'da yaşayanlar da yaklaşık 3,5 ay sonra ilk defa cumartesi günü dışarıya çıktı. Hal böyle olunca İstanbul'da trafik kilitlendi. Hafta içi mesai çıkışı trafiğini andıran trafiğin yoğunluğu öğleden sonra yüzde 76 oldu.
Coronavirüsle mücadelede 3.5 aylık sürenin ardından ilk defa Türkiye genelinde, çok yüksek riskli iller dışında, kısıtlama uygulanmıyor.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sokaklarda insan yoğunluğu göze çarptı. Toplu taşıma araçlarına binmek isteyenler duraklarda yoğunluk oluşturdu.