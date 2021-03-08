LGS 2021 mart ayı örnek soruları ve cevap anahtarı özellikle şu saatlerde sık araştırılan konulardan birisi olarak ön plana çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına katılacak öğrenciler için mart ayı örnek soru kitapçığını internet sitesi üzerinden erişime açtı. İşte LGS 2021 mart ayı örnek soruları ve cevap anahtarı...
LGS ÖRNEK SORULARI VE CEVAP ANAHTARI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak öğrenciler için mart ayı örnek soru kitapçığını yayımladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; geçtiğim aylarda öğrencilerin istifadesine sunulan örnek soru kitapçığının 4'üncüsü bugün yayımlandı.
Mart ayı örnek sorularında, daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.
Mart ayı örnek soruları ile beraber bugüne kadar sekizinci sınıf öğrencilerine sunulan örnek soru sayısı bin 15'e ulaştı. Örnek sorular, 6 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek sınava kadar her ay yayımlanmaya devam edecek. Ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanacak olan örnek sorulara http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebiliyor.
2021 LGS NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın tarihi açıklandı. 2021 yılında LGS sınavı 6 Haziran Pazar günü yapılacak. Sınav iki oturum halinde düzenlenecek.