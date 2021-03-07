Trabzon'da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda görev yapan hemşire Seher Altuncu, yorucu geçen mesainin ardından taktığı maske nedeniyle yüzünde izler oluşmuş, bu sırada çektiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşınca büyük övgü almıştı. Yoğun bakımda görev yapan ve koronayla savaşan sağlıkçıların simgesi olan hemşire Seher Altuncu konuştu:
"Birçok kadın sağlık çalışanı gibi ben de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hastanede görevimin başında olacağım. Korona virüsle yüz yüze, stresli, zorlu ve mücadele gerektiren bir dönemdeyiz ve sağlık sektöründeki tüm güçlü ve cesaretli kadınlarımızla birlikte bu dönemi atlatacağız" dedi.
"İNSANLAR REHAVETE KAPILMAMALI"
"Bir yılı aşkın süredir bu mücadelenin içindeyiz. Kurallara uyulmazsa bir süre daha bu duruma maruz kalacağız. Bazı kuralların kalkmasıyla insanların rehavete kapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Sosyal izolasyon, el hijyeni ve maskeyi bir süre daha hayatımızdan çıkarmadan tedbirli bir şekilde devam etmeliyiz. Hem halkımız için, hem de olayın başından beri bu yoğun stresli dönemi yaşayan biz sağlık çalışanları için."
"BENİ DİMDİK DURAN BİR KADIN DÜNYAYA GETİRDİ"