Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.03.2021 22:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.03.2021 22:59
    ABONE OL

    den mesaj var: Maske takmanın ne kadar önemli olduğunu maalesef hastaneye düştükten sonra anlıyorlar

    Yeni tip le savaşan sağlıkçıların simgesi olan hemşire , "Yoğun bakımlar nefes almakta güçlük çeken ‘Boğuluyorum!’ diyen hastalarla dolu. Maske takmanın ne kadar önemli olduğunu maalesef hastaneye düştükten sonra anlıyorlar. Hastalarımızın bu şekilde çırpınması bizi demotive eden bir durum." dedi.

    Seher hemşireden mesaj var

    Trabzon'da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda görev yapan hemşire Seher Altuncu, yorucu geçen mesainin ardından taktığı maske nedeniyle yüzünde izler oluşmuş, bu sırada çektiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşınca büyük övgü almıştı. Yoğun bakımda görev yapan ve koronayla savaşan sağlıkçıların simgesi olan hemşire Seher Altuncu konuştu:

    "Birçok kadın sağlık çalışanı gibi ben de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hastanede görevimin başında olacağım. Korona virüsle yüz yüze, stresli, zorlu ve mücadele gerektiren bir dönemdeyiz ve sağlık sektöründeki tüm güçlü ve cesaretli kadınlarımızla birlikte bu dönemi atlatacağız" dedi.

    "İNSANLAR REHAVETE KAPILMAMALI"

    "Bir yılı aşkın süredir bu mücadelenin içindeyiz. Kurallara uyulmazsa bir süre daha bu duruma maruz kalacağız. Bazı kuralların kalkmasıyla insanların rehavete kapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Sosyal izolasyon, el hijyeni ve maskeyi bir süre daha hayatımızdan çıkarmadan tedbirli bir şekilde devam etmeliyiz. Hem halkımız için, hem de olayın başından beri bu yoğun stresli dönemi yaşayan biz sağlık çalışanları için."

    "BENİ DİMDİK DURAN BİR KADIN DÜNYAYA GETİRDİ"

        "Biz sağlıkçılar bu dönemde Kovid'in stresi bir yana ailemizi kendimizden uzak tutarak sevgisiz de kaldık. Biz, bu kadar özverili bir şekilde bu süreci yönetirken vatandaşlarımızın da desteğini bekleyerek çok bir şey istemediğimizi düşünüyorum. Belki de çoğu sağlıkçıya mesleğin şefkatini aşılayan annelerdir. Bu özel günde ve diğer tüm özel günlerde tabi ki her evlat annesinin kokusunu içine çekerek sarılıp öpmek ister. Maalesef öyle bir dönemdeyiz ki bu hepimizin içinde bir yara. Beni her alanda destekleyen ebeveynlere sahibim. Gurur duyuyorlar her daim arkamdalar. Güçlü ve dimdik duran bir kadın beni dünyaya getirdi, onun gibi her zorlukla mücadele ediyorum ve etmeye devam edeceğim."

        "KADINLAR ZAYIF DEĞİL, GÜÇLÜ VE CESARETLİ"

        Seher Hemşire, "Yoğun bakımlar nefes almakta güçlük çeken 'Boğuluyorum!' diyen hastalarla dolu. Maske takmanın ne kadar önemli olduğunu maalesef hastaneye düştükten sonra anlıyorlar. Hastalarımızın bu şekilde çırpınması bizi demotive eden bir durum. Ama buna rağmen kendimizi toparlayıp bir aile şefkatiyle hastalarımıza yaklaşarak bu süreci kolay atlatmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hamile, emziren anne meslektaşlarımızın da bu dönemde tüm zorluklara göğüs gererek hastalarından kaçınmadan şifa dağıtmaları da kadınların zayıf değil, ne kadar güçlü ve cesaretli olduğunun bir göstergesidir" diyerek tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel Seher hemşireden mesaj var: Maske takmanın ne kadar önemli olduğunu maalesef hastaneye düştükten sonra anlıyorlar
            Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ