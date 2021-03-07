Sosyal medyada toplumsal algıyı manipüle etmek için birçok yalan servis eden CHP'li isimler ve yandaşları bu haftada yalana ara vermedi.
Twitter'da 1-7 Mart 2021 tarihinde söylenen en büyük beş yalan paylaşıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çin aşısına ilişkin açıklamaları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Kasımpaşa'daki Divanhane'nin yıkılmaya başlandığına yönelik iddiası ve CHP eski Milletvekili Eren Erdem'in çıplak aramaya ilişkin açıklamalarının yalan olduğu gözler önüne serildi.
Halk TV'nin; Eyüp Belediyesi'ni hedef alan haberi ile Harun Ç. adlı kişinin kendisine karakolda elektrik verildiğine yönelik iddialarının gerçek dışı olduğu da sosyal medyada yeniden gündeme getirildi.
İŞTE HAFTANIN 5 BÜYÜK YALANI
YALAN-1
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çin firması Sinovac'ın Türkiye'ye 1 milyon doz aşıyı bedelsiz gönderdiğini, ancak bu aşıların Devlet Malzeme Ofisine 12 milyon dolara fatura edildiğini iddia etti.
GERÇEK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'le bedelsiz aşı anlaşması yapılmadığını ve anlaşılan bedellerin dışında bir ödeme yapılmadığını açıklayarak, Kılıçdaroğlu'nun iddiasını yalanladı.
YALAN-2
Özlem Gürses'in sunduğu Halk TV'deki haberde "Kanser hastası olduğu iddia edilen bir kadın yardım için başvurduğu Eyüp Sultan Belediyesi'nde, kendisine Önce AKP üyesi ol!" denildiğini öne sürdü.
GERÇEK
Eyüp Sultan Belediye Başkanı Deniz Köken söz konusu kadına 2 yıldır düzenli 2 öğün yemek yardımı yaptığını söyledi. Bir tas çorbanın parti üyeliği pazarlığı konusu yapılamayacağını açıkladı. Halk TV sunucusu Özlem Gürses yalan haber yaptığını itiraf etti.