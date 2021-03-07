CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çin aşısına ilişkin açıklamaları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Kasımpaşa'daki Divanhane'nin yıkılmaya başlandığına yönelik iddiası ve CHP eski Milletvekili Eren Erdem'in çıplak aramaya ilişkin açıklamalarının yalan olduğu gözler önüne serildi.

Halk TV'nin; Eyüp Belediyesi'ni hedef alan haberi ile Harun Ç. adlı kişinin kendisine karakolda elektrik verildiğine yönelik iddialarının gerçek dışı olduğu da sosyal medyada yeniden gündeme getirildi.

İŞTE HAFTANIN 5 BÜYÜK YALANI

YALAN-1

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çin firması Sinovac'ın Türkiye'ye 1 milyon doz aşıyı bedelsiz gönderdiğini, ancak bu aşıların Devlet Malzeme Ofisine 12 milyon dolara fatura edildiğini iddia etti.

GERÇEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'le bedelsiz aşı anlaşması yapılmadığını ve anlaşılan bedellerin dışında bir ödeme yapılmadığını açıklayarak, Kılıçdaroğlu'nun iddiasını yalanladı.