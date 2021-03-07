CHP'li İmamoğlu'nun şovu verilerle çürüdü: AK Parti iktidarı boyunca 5 bin 61 kültür varlığının restorasyonu tamamlandı!

Yıldız, "Milletimiz, ajans masasında üretilen haber ve algılara değil, gözünün önündeki gerçeğe bakar" dedi.

"5 BİN 61 KÜLTÜR VARLIĞININ RESTORASYONU TAMAMLANDI"

Haydar Ali Yıldız, şunları söyledi:

"Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi, Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi, Tunceli Müzesi ve elbette Ayasofya Camii... AK Parti, iktidarı boyunca 5 bin 61 kültür varlığının restorasyonunu tamamladı. Bu dönemden önceki on yılda sayı sadece 46 idi."