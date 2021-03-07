CHP'li İmamoğlu'nun şovu verilerle çürüdü: AK Parti iktidarı boyunca 5 bin 61 kültür varlığının restorasyonu tamamlandı!

AK Parti döneminde 5 bin 61 kültür varlığının restorasyonunun tamamlandığı; 1992-2002 yılları arasında restorasyonu tamamlanan kültür varlığı sayısının ise 46 olduğu bildirildi.
Sabah'ın haberine göre AK Parti iktidarında 50 bin adetten fazla eserin kayıt altına alındığı, bu eserlerin tespiti, tescili ve arşivlendirilmesinin yapıldığı öğrenildi.
YILDIZ: "CHP YÖNETİMİ, TARİHÎ MIRASİN KORUYUCUSU OLAMAZ"
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yıllarca tarihimizi 70-80 yıllık döneme indirgemeye çalışan, son yıllarda ise Atatürk'ün adını da ağzına almaya yanaşmayan CHP yönetiminin, tarihî mirasın koruyucusu olamayacağını söyledi.