Evet bu hafta da yalan söylediler.

CHP ve yandaşı medyanın yalan rüzgarı bu hafta da hız kesmedi. Sosyal medyada toplumsal algıyı manipüle etmek için birçok yalan servis eden belli yayın organları ve başta Kemal Kılıçdaroğlu, Faik Öztrak gibi CHP'li siyasilerin dolaşıma soktuğu yalanlar bir kez daha deşifre edildi.