Evet bu hafta da yalan söylediler.
CHP ve yandaşı medyanın yalan rüzgarı bu hafta da hız kesmedi. Sosyal medyada toplumsal algıyı manipüle etmek için birçok yalan servis eden belli yayın organları ve başta Kemal Kılıçdaroğlu, Faik Öztrak gibi CHP'li siyasilerin dolaşıma soktuğu yalanlar bir kez daha deşifre edildi.
CHP ve medyasının başı çektiği yalan kervanına bu hafta Gelecek Partili Mustafa Yeneroğlu da katıldı.
KILIÇDAROĞLU'NUN ÇÖP YALANI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "insanlar çöpten yiyecek topluyor" şeklinde algı yapma için paylaştığı video elinde patladı. Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videodaki çöpten ekmek topladığı görülen kadının numara yaparak insanları dolandırdığı ortaya çıktı.
ÇÖP SİYASETİ ÖZTRAK'LA DEVAM ETTİ
Kılıçdaroğlu'nun çöp siyasetinin son örneğini CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak gösterdi. Faik Öztrak "Vatandaş rızkını çöpten çıkarmaya çalışıyor" diyerek paylaştığı videodaki hurdacı Arif Karaköse, A Haber'e konuştu.
"O EKMEKLERİ TAVUKLARA VERİYORUM"
Karaköse "Ekmekleri çöp kutusundan almamın nedeni ekmeğe saygım, O ekmekleri tavuklara veriyorum" dedi.
"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"
Faik Öztrak'a sert sözlerle yüklenen Arif Karaköse, "Beni arasın özür dilesin, gelsin ayağıma, hakkımı helal etmiyorum." ifadelerine yer verdi.
FOX'UN YALANI
Yalan sahnesine CHP yanlısı yayınları ile bilinen FOX TV de çıktı. TÜİK'in açıkladığı sanayi üretim verileri üzerinden algı operasyonu yapmaya çalışan FOX TV anahaber sunucusu Selçuk Tepeli "TÜİK'in verilerine yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 11 artmış. Üretim arttıysa sanayi elektrik üretimi niye düştü?" ifadelerini kullandı.
Algı operasyonuna sert cevap veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yalan habercilikte ihtisaslaşmış FOX televizyonu, yine gerçekleri eğip bükerek vatandaşımızın aklını bulandırma peşinde" ifadelerini kullanarak verileri paylaştı.
GELECEK PARTİLİ YENEROĞLU'NUN YALANI
CHP ve yandaşı medyanın başı çektiği yalan kervanına Gelecek Partili Mustafa Yeneroğlu da katıldı.
Yeneroğlu, Koronavirüs aşısına erişimde AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerine öncelik tanındığını iddia etti. Yeneroğlu'nun iddiası AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın yaptığı açıklama ile yalanlandı.
İMAMOĞLU'NUN 'MELEN' YALANI
Bir yalan da CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.
İmamoğlu'nun "Melen'in İstanbul'a faydasına 4 yıl var" iddiası yalan çıktı. 2020 yılında İstanbullunun kullandığı suyun yüzde 49.39'u melen sistemi tarafından karşılandı.